Acto vandálico en Santa Lucía: las anteriores veces que la escuela fue atacada

Además, vecinos recuerdan que pasar por allí era sentir el fuerte olor. Aquella vez Todo fue tomado como algo que no destacaba mucho ya que, si bien mancharon el colegio, mucho de ello fue tirado en la cuneta que hay al lado de la vereda de la institución. Ahora todo concuerda en el recuerdo de varios.

Otro año, el colegio decidió renovar su imagen. Es por eso que decidieron pintar todo el edificio. La parte de afuera fue vandalizada días después con frases que agredían a terceros o algunas que no se entendía bien, los clásicos grafitis.

cc4354a2-9f2f-48d9-acc1-e5f244772f88.jpg

Hasta el momento los directivos no sospechan de absolutamente nadie. Eso sí, no encuentran alguna explicación razonable para lo sucedido. Los rumores de los vecinos de la zona son varios, uno que toma fuerza es el de que podría ser gente que se junta en las noches sobre los cordones del colegio. Pero que no se trataría de algo personal, si no por hacer daño.

Lo que sí se sabe es que la insólita acción fue en la madrugada de este miércoles 8 y por eso sólo representó daños materiales. No hubo personas que resultaron heridas a propósito del ataque, dada la gran cantidad de aceite quemado que habrían utilizado para llevar adelante la embestida.

La pared donde arrojaron el líquido se encuentra totalmente manchada. Algo que se había refaccionado para comenzar un nuevo año de cursado. Los porteros de la institución estuvieron varias horas para tratar de sacar el aceite pero no hubo resultado.

image.png

Personal de la Comisaría 5ta investiga lo sucedido para dar con los responsables y para ello se valdrá de las cámaras de seguridad de la zona para intentar seguir el rastro de los vándalos que en horas de la mañana provocaron un revuelo en el lugar, cuando se descubrió el ataque.

Por su parte, la justicia correccional también tomó intervención con el juzgado de turno para iniciar y dar impulso a las tareas investigativas.