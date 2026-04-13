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En 25 de Mayo

Accidente con nafta: un niño terminó con quemaduras y fue hospitalizado

El chico encendió un recipiente con combustible y sufrió lesiones en el cuello y el pecho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un accidente doméstico ocurrido durante el fin de semana en el departamento 25 de Mayo dejó como saldo a un niño de 9 años con quemaduras.

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El hecho se produjo dentro de la vivienda familiar, cuando el menor manipulaba un recipiente con combustible. En ese contexto, al intentar encenderlo con un encendedor, se generó una combustión inmediata que provocó el incidente.

Tras lo sucedido, el chico fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Marcial Quiroga, acompañado por su padre. Como consecuencia del episodio, presentaba lesiones en el cuello y en la zona superior del tórax.

En el centro de salud recibió atención médica, se le realizaron las curaciones correspondientes y quedó bajo observación para controlar su evolución.

Con el paso de las horas, y al constatar que su estado no revestía gravedad, los profesionales resolvieron otorgarle el alta médica.

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