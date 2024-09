A dos años del 'paserogate', ¿en qué quedó la causa que investiga la evasión impositiva?

Pasaron más de dos años de que la Justicia Federal allanara al menos 15 domicilios vinculados a paseras sanjuaninas, tras las sospechas de AFIP y ADUANA por evasión impositiva , lo que representó un revuelo que fue bautizada como 'paserogate', y de la causa se desconocen novedades. Es que si bien en aquel momento se dictaminaron medidas como el secuestro de documentación e indagatorias a imputados, no hubo resolución que trascendiera al respecto.

Tiempo de San Juan consultó con fuentes del Juzgado Federal Nº2, que inició una investigación formal a partir de la denuncia de la Dirección General de Aduanas, y desde la dependencia judicial no hubo respuestas concretas sobre un avance. Es por ello que fuentes vinculadas al caso advierten que ronda el fantasma de la prescripción en el expediente que investiga la supuesta defraudación al fisco por más de 13 millones de dólares.

Las sospechas son sobre la subfacturación de mercadería en operaciones de exportación de las pasas de uva por parte de ocho empresas, que tenían en común un mismo despachante. La irregularidad se habría presentado cuando las firmas en la mira exportaban las pasas, triangulaban con una empresa fantasma y declaraban una cantidad menor de la mercadería que se transportaba en los contenedores.

Así lo indicó la denuncia que, además, detalló que cuando las pasas llegaban a destino, quienes controlaban la mercadería señalaban que la misma se encontraba en mal estado y, por ello, la recibían a un precio menor. Luego, la vendían por valores más altos y por cantidades diferentes a las declaradas.

Ello obligaba, en teoría, a anular la facturación original. Es por esto que se sospecha que estos mecanismos se habrían con la connivencia de algún despachante de ADUANA. Las firmas que fueron allanadas fueron Coníferas Sas, Cultivos Orgánicos, Campero SA, Pistacuy SA, Pasas del Sol SRL, Dried Fruits International, Finisterre SRL, Natural Food SRL y May Fratex SA. No todas estarían bajo la lupa, sino que algunas de ellas, pues se indagó sobre la mayoría de las empresas que compiten en el mercado.

Las maniobras, que datan del 2020 y que fueron descubiertas por los organismos nacionales, habrían tenido como objetivo no liquidar las divisas en el mercado cambiario oficial. La brecha cambiaria que se habría generado por exportar en negro habría sido un negocio redondo de un 100% de rentabilidad directa para las empresas sospechadas y, por tal situación, cuando el caso estalló a fines de mayo de 2022, algunos representantes del sector se mostraron molestos por la competencia desleal.

Uno de ellos fue Francisco Paladini, propietario de la pasera Lomas del Sol, quien en declaraciones radiales aseguró que la industria se había visto afectada y que sólo algunos pocos se venían beneficiados por las maniobras ilícitas. Sobre esos pocos manifestó que en los últimos años tuvieron un crecimiento exponencial que llamó la atención.

"Acá hay que reconocer gente que puso el pecho corriendo riesgos, porque hay algunas empresas, a las cuales conozco y espero que salgan, otras que son estafas", afirmó y sentenció: "Hay empresas honorables que han ido disminuyendo su volumen y han crecido empresas que son nadie, que han pasado de 200 toneladas a 7.000. Nadie crece eso en dos años".

Si bien en un principio el juez Rago Gallo indicó que los procedimientos fueron impulsados por ADUANA y AFIP, ya que se trataba de una investigación administrativa, con la información que se encontraron en los allanamientos, se radicó una denuncia que propició una causa en el fuero federal. A partir de ello, el magistrado indagó a unas siete personas, sospechadas por los delitos de fuga de divisas, contrabando y lavado de dinero.

Aunque no hubo procesados hasta ahora, lo que trascendió fue que una parte de los sospechosos habría planteado el sobreseimiento por la extinción penal de la causa, dado el tiempo transcurrido. No obstante, dicha presentación no habría tenido curso; al menos, eso es lo que se estima.

Entre los principales nombre que figuran en la causa están Pablo Albero Julián Salvador, despachante de Aduana en San Juan y encargado del área de Comercio Exterior; Fernando Kans, gerente de May Fratex; Juan Ignacio Vizcaíno, de Camperos SA; Eduardo Repossini, de la empresa Pistacuy; Daniel Tomeich y Guillermo Dell Ortto, socios de la MISMA empresa. También, aparecieron Javier Álvarez, Kans Yong Soo y Jorge Franco.