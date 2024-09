A 20 años de la desaparición de Raúl Tellechea: entre el crimen perfecto y la fuga por vergüenza, las dos teorías en pie de guerra

Con más dudas que certezas y las sospechas hacia la justicia y la policía provincial, que investigaron los hechos antes de que el caso pase a manos del fuero federal, el tiempo no hizo justicia y aún no se sabe qué pasó con el hombre de 55 años y padre de familia. Es por ello que a dos décadas de aquel suceso, se estima que la definición del debate que se desarrolla desde hace casi dos años arroje luz sobre tanta oscuridad.

Para el 7 de octubre están previstos los alegatos en el Tribunal Oral Federal y allí las teorías en pie de guerra serán expuestas con lujo de detalles. Es por eso que, en el marco del aniversario, Tiempo de San Juan habló con las partes del proceso y cada una anticipó los argumentos con los que buscarán convencer a las juezas Eliana Rattá Rivas, Gretel Diamante y Carolina Pereyra.

Los imputados son Luis Héctor Moyano (presidía la Comisión Directiva y señalado coautor), Miguel Alejandro Del Castillo (también sindicado como coautor y quien denunció a Tellechea por estafa), Eduardo Rubén Oro (integrante de la CD, coautor); Luis Alonso (coautor); Juan Marcelo Cachi (partícipe necesario); Miguel Francisco González (ex jefe de Policía, partícipe necesario); Mario León (Jefe de la sección Seguridad Personal, partícipe necesario); Alberto Flores (policía, coautor funcional); Aurora Ahumada (empleada de la Mutual, partícipe necesaria); y el supuesto arrepentido Sebastián Cortéz Páez (coautor).

Un crimen perfecto, la hipótesis de la familia

Los hijos y los familiares de Tellechea están convencidos de que el también dirigente deportivo fue secuestrado por los directivos de la Mutual, después de que el ingeniero descubriera el desfalco que habían hecho en perjuicio de la entidad, y que mientras lo mantenía cautivo se les murió.

A través del abogado Conrado Suárez Jofré, ejercen la querella en el juicio que -a su entender- resultó positivo por la nueva prueba que se incorporó en el proceso. Según manifestó el letrado, en muchos caso se confirmaron los elementos de convicción que existían en la instrucción como así también aparecieron novedosas pruebas.

"El debate ha sido fructífero en relación a la prueba que se ha podido incorporar, sobre todo por los elementos nuevos que se encontraron en el debate", indicó y agregó: "No es prueba que haya sido ignorada, sino que hablo en relación al nuevo sentido que se le ha dado, por ejemplo, una persona que dijo durante la investigación haber visto a Tellechea, en el juicio dijo que le parecía haberlo visto; es algo distinto".

Aunque las defensas sostienen que la noche del 27 de septiembre se reunieron con el hombre que había renunciado hacía dos semanas a su cargo en la Mutual, para anticiparle que sería denunciado por sus maniobras fraudulentas, la parte querellante afirma que ese encuentro nunca sucedió porque a esa misma hora se hallaba reunido en la Federación Ciclista Sanjuanina.

"Si bien fue convocado a una reunión de la Mutual, él no asistió", señaló el abogado quien explicó que el dato de su concurrencia a la federación de la que era comisario deportivo surgió de forma casual un año después. Esta información, que habría pasado inadvertida por la familia hasta ese entonces habría sido ocultada y por ello apuntaron contra el accionar policial.

"Esto se conoció en marzo de 2005, cuando aparecieron los informes policiales de forma casual por otro suceso, un conflicto que se presentó en la federación. La policía citó a los involucrados y, tras abordar el episodio, preguntaron si conocían a Raúl. Fue en ese momento que dijeron que habían estado con él un día antes de la desaparición, en la noche", expresó.

Acorde declaró, este dato generó una alarma cuando asumió en la querella en 2011. "No entendíamos por qué la policía había omitido ese testimonio, en aquel entonces no sospechábamos de las autoridades", manifestó el mismo que no dudó en afirmar que el hecho de que Tellechea no concurriera a la reunión con los integrantes de la Mutual provocó una reacción de su parte y su posterior desaparición.

Sobre la falta de evidencia material, Suárez Jofré reconoció que no hay elementos concretos contra los imputados: "No es ningún misterio que nosotros no sabemos cómo lo secuestraron y a dónde lo llevaron, pero estamos seguros de que ellos sí saben qué pasó y ocultaron el hecho".

Aunque Tellechea fue visto por última vez con vida el martes 28 de septiembre por la mañana en la puerta del Banco San Juan, en la sede de Libertador y Mendoza, y a pesar de que mantuvo diálogo con una pareja amiga, para la familia -a esa altura- ya estaba en aprietos y secuestrado.

"Los testigos describen una situación de una persona que no tiene dominio de su libertad ambulatoria;, uno siempre piensa que una persona secuestrada es alguien en un baúl de un auto, pero alguien que está coaccionada y bajo amenaza tampoco tiene control de sus acciones", agregó.

Según la versión de la querella, Tellechea se hallaba nervioso y fuera de sí; que estaba con alguien de aspecto similar a uno de los imputados. No obstante, no hay registro fílmico de ello, sólo el relato de los testigos que para la parte acusadora resultó crucial.

Quien se mostró complacido por los testimonios, que a su ver reforzaron su postura, remarcó que Tellechea no tenía ninguna razón por la cual abandonar a sus hijos o quitarse la vida. Es por eso que sobre las sospechas que le endilgaron los imputados dijo: Hablamos de montos que eran totalmente manejables, tenía un proyecto de vida y tenía un problema económico con personas que, dicho así por el mismo juez Agustín Lanciani, se manejaba de forma absolutamente desprolija".

La querella, que refiere a un silenciamiento de testigos por parte de los imputados, aseveró que a lo largo de los años los sospechosos cambiaron sus versiones y las acomodaron a su beneficio. "Ellos mintieron y luego aparece ahí la policía armando la desviación de la investigación y esto lo digo basado en la conducta policial sesgada porque operaron la situación para transformar a Tellechea como a un prófugo", sentenció.

La teoría de la vergüenza y la fuga

Para las defensas de los imputados, Tellechea se vio acorralado por las acusaciones de estafa y, como ello afectaría su buena imagen, se fugó sin dejar rastro. Es por eso que el abogado que defiende a Oro, Marcelo Fernández Valdez, que también habló con este diario por la fecha, se mostró conforme con el desarrollo del juicio y confiado con que se comprobó la teoría que sostienen.

"Tenemos la completa tranquilidad y seguridad de que se ha logrado acreditar nuestra teoría del caso y lo que sostuvimos desde un inicio y antes de que se elevara juicio, que es que no existía un delito o al menos el que se les imputa a los involucrados", expresó el letrado que incluso cuestionó que la causa haya llegado tan lejos.

Es que en la fecha en que desapareció Tellechea no se encontraba vigente la norma que establece el delito de desaparición forzada de personas, es decir, la norma fue reformada años posteriores al hecho y ello viola los principios básicos del derecho penal, que nadie puede ser juzgado por un delito que no existe al momento del hecho.

Sin embargo, las interpretaciones de los funcionarios de la Justicia Federal fueron diferentes a la norma general y con un concepto de delito continuado (distinto a los delitos de lesa humanidad) se dio continuidad al proceso que, antes de fin de año, se espera que culmine y dicte una resolución.

Con vistas a la sentencia que puedan emitir las juezas, Fernández aseveró que quedó acreditado en el juicio que no hay prueba material, algo que sostuvieron desde primer momento. "El querellante dice que es necesario analizar las pruebas en su conjunto y eso es lo que venimos pidiendo. Sin embargo, él sólo analizó las pruebas de forma individual y llevó a la justicia a que trabajara de la misma manera", argumentó.

En líneas generales, el defensor apuntó contra la querella y la cuestionó por armar una hipótesis sin sustento. "En su acusación se cuenta una sucesión de hechos históricos en donde se establecen premisas y conclusiones de cosas que nada tiene que ver una con la otra", disparó.

En ese sentido siguió: "Por ejemplo, sobre mi defendido señaló que compró cuatro teléfonos celulares un mes antes de que desaparezca Tellechea y que los puso a disposición de la Mutual para que tuviera un respaldo telefónico. Frente a semejante vinculación, pensábamos que tenía audios comprometedores, pero cuando fuimos a ver la lista sábana de llamadas todas eran comunicaciones con su familia, no había nada".

La defensa dijo estar sorprendida por el tenor de lo absurdo que ha resultado la teoría del querellante. "Una historia tomada de los pelos y armada de tal manera, según entiendo, para buscar un presunto móvil de su desaparición y culparlos a ellos; que Tellechea se había enterado de desmanejos en la Mutual, pero esos desmanejos tienen una sentencia firme de sobreseimiento total y definitivo", fundamentó.

Por otro lado, el ingeniero también fue sobreseído de su denuncia por estafa en perjuicio de la Mutual, aunque según resaltó el abogado, el motivo por el que fue librado de sospechas habría sido con las intenciones de que aparezca, pues el propio juez que emitió el fallo confesó que creía que se había fugado y por eso le quitó peso para que regrese. Sin embargo, ello no sucedió.

El letrado contó que en la sentencia de sobreseimiento de los imputados, se sostiene que Tellechea falsificó firmas de los miembros de la Mutual para llevar al banco una liquidación que no correspondía con la realidad y de esa manera hacerse de de una suma de dinero equivalente a los honorarios que cobraba. Es decir, que habrían evidencias que lo comprometían.

Las defensas insisten con que se marchó porque temía algún tipo de represalia de su entorno. "Tenía una imagen pública muy importante, era una figura muy reconocida, tenía un prestigio, era ingeniero, un especialista en computación, era profesor en el Instituto Cervantes que durante esos años era la institución más importante de San Juan y, a su vez, era un dirigente deportivo reconocido", describió.

Por otra parte, el defensor que criticó el estilo conspiranoico de la parte con la que se enfrenta aseveró que en el debate se demostró que no hubo un entorpecimiento de la investigación. Dijo que a lo largo del juicio desfiló toda clase de implicados, entre ellos policías y jueces, que dieron detalles de qué se investigó y cómo se investigó.

"Pusieron en ridículo el hecho de que la policía haya acudido a una vidente para resolver el caso, pero es que estaban tan desesperados por encontrar algo que explotaron hasta ese recurso", manifestó y agregó: "Dijeron que el jefe de policía no le hacía caso a los jueces y fueron los mismos magistrados a decir que eso no fue así, quienes los conocen, en especial a Lanciani, sabrán de lo estricto que era; lo mismo que el régimen disciplinario de Asuntos Internos en la policía".

En ese sentido, recordó dos casos similares que conmocionaron a la provincia y no por su irresolución se cuestionó a las autoridades. "Hay otros dos casos resonantes de desaparecidos, el de Ana Gómez y María Rosa Pacheco, y de mucha gente prófuga que no es encontrada y no por eso pensamos que la policía o los investigadores no hicieron nada para no dar con ellos, por eso acá hay un cuestión que excede la lógica", pronunció.

Fernández, que aseguró que los imputados son los más interesados en saber qué pasó con Tellechea, pues hace 20 años que padecen un calvario con las sospechas en su contra, reconoció que para condenar a una persona se necesitan certezas y afirmó que en el caso no las hay. "Para decir que uno de los imputados se llevó a Tellechea y después lo hizo desaparecer y no informó dónde estaba el cuerpo, eso se tiene que probar, sino es acusar sin fundamento como lo han hecho. Acá mucha gente vio afectado su honor, imputados y no imputados", sostuvo.

Y para concluir, cerró: "Para el derecho es simple, primero se debe acreditar que existió un delito y después se debe buscar quiénes son los responsables con material probatorio. Acá se demostró que Tellechea se fue por la vergüenza. Respeto el dolor de la familia porque la incertidumbre es grande, pero no a costa de otros que son inocentes".