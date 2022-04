Pocito: le dio diez pesos a una nena para manosearla pero quedó libre

Una nena de 11 años terminó siendo abusada luego de que su mamá la mande a pedirle hielo al vecino. Todo ocurrió en el interior del barrio Antonino Aberastain, en Pocito.

Allí una familia celebraba una cena de Año Nuevo, el pasado 31 de diciembre, cuando la mamá de la casa le pidió a su hija que se cruce a lo de su vecino para pedirle hielo.

Mientras la menor esperaba en la puerta apareció Sergio Campillay, alias "El Pequi". Según el relato de la niña, el sujeto la llamo a su auto y la manoseó, para luego darle 10 pesos y prometerle que al día siguiente le daría 100.

La niña llegó llorando a la casa de su madre y ahí le confesó lo que había ocurrido. La mujer radicó la denuncia contra Campillay y fue detenido.

Ahora, finalmente el abusador recibió su condena por el delito de abuso sexual simple. Como no tenía antecedentes, el abusador recibió una pena de prisión condicional de 9 meses. Es por esto que no irá preso pero no puede acercarse a la víctima, ni a su familia y debe someterse a reglas de conducta.