Quién es el rawsino hallado muerto: llevaba al menos 72 horas sin vida

Villa Laplagne se vio revolucionada este miércoles por la noche por el macabro hallazgo de un anciano sin vida. Personal policial que trabajó en el lugar confirmó que el hombre se llamaba Juan Cesar Sarmiento y tenía 79 años.

El hallazgo fue por la curiosidad de una sobrina suya. La joven le llamó en varias ocasiones, pero este no le respondió nunca. Intentó por días y no tuvo respuesta. Se preocupó por él, fue a la casa y no le atendió. Fue a un almacenero amigo de Juan Cesar Sarmiento y este le dijo que la última vez que lo vio fue el lunes.

Con esta información, familiares rompieron la puerta de entrada y se toparon con un fuerte olor nauseabundo. Personal policial de Criminalística y de la UFI Delitos Especiales llegó al lugar y confirmó el deceso de este hombre y que llevaba aproximadamente 72 horas sin vida.

Este sujeto estaba acostado y tapado, aparentemente perdió la vida cuando dormía; expresaron altas fuentes policiales. De igual forma, Sarmiento fue enviado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente.

Este señor se jubiló hace mucho tiempo y decidió vivir solo en esta vivienda. Todo indica que perdió la vida por muerte natural, ya que en la escena del hecho no se vio nada sospechoso o con signos de violencia.