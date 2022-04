Desfiguró a su ex a golpes, lo liberaron y volvió a pegarle: marche preso

Un violento fue condenado, este jueves, luego de darle una paliza a su ex por segunda vez.

Se trata de Gustavo Daniel Firmapaz quien llegó al Sistema Acusatorio y arregló un juicio abreviado.

El primer hecho de violencia fue hace tres años, cuando se puso en pareja con la víctima. Tras varias golpizas, la mujer decidió denunciarlo y terminó preso. Pero el 14 de julio de 2021 recuperó la libertad y Firmapaz volvió a vivir con la víctima.

El pasado 2 de marzo, cuando la chica salía de la casa, la interceptó Firmapaz, la tomó del cuello y la llevó adentro de la casa otra vez.

En el domicilio, se le subió encima, la empezó a asfixiar y la amenazó diciéndole: "Vos querés meterme en el Penal, me querés arruinar, si no me dejás ver a los niños te mato".

Un vecino que vio cómo Firmpaz ahorcaba a la mujer fue quien llamó a la Policía. Cuando el patrullero llegó, el violento ya había huido de la escena pero fue capturado a pocas cuadras.

Esta semana, Firmapaz llegó a juicio y recibió una condena de prisión efectiva de 6 meses por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo.