La violencia de género en números: en un año, más de 10 mil mujeres pidieron ayuda en el CAVIG

Los números muestran la cruda realidad del problema de la violencia de género en San Juan. Al cabo de un año, más de 10 mil sanjuaninas denunciaron, pidieron medidas de protección o buscaron asesoramiento en el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género por ser víctimas de maltratos físicos, psicológico y económico. Los números crecen si se le suman las 857 denuncias por agresiones contra mujeres que recibieron en las fiscalías del Sistema Especial de Flagrancia.

Las cifran surgen de los datos estadísticos elaborados por el Ministerio Público Fiscal de San Juan, que tiene bajo su órbita el CAVIG y cuya función principal la ocupa la Unidad Fiscal de Investigaciones de esa repartición judicial, que da asistencia a las víctimas de delitos de violencia de género. De todas formas, aclaran que hay casos que no configuran delitos y son derivados a juzgados contravencionales, de familia u organismos estatales para otro tipo de acompañamiento.

El informe al que tuvo acceso TIEMPO DE SAN JUAN revela que desde que se puso en funcionamiento el CAVIG, en febrero de 2021, hasta principio de este mes, recibieron un total 3326 denuncias de mujeres que aseguraron haber sufrido la violencia machista. Los funcionarios judiciales también hacen la salvedad que no todos los casos prosiguen, por distintos motivos, sea porque no hay pruebas, porque se comprobó que denunciaron falsamente o porque luego las víctimas cambiaron su declaración durante el proceso en el Sistema Acusatorio.

Explicaron, por ejemplo, que hubo 499 causas que fueron archivadas y otras 431 desestimadas porque no tenían sustento, entre otros casos. Es decir que no prosperaron. En cambio, en el último año se llegó a condenar a un total de 416 hombres por agredir a mujeres: 68 tuvieron que cumplir prisión efectiva, el resto recibió pena en suspenso. Otros 306 fueron beneficiados con la suspensión de juicio a prueba, a cambio debieron cumplir tareas comunitarias y hacer cursos sobre violencia de género.

En lo que va del 2022, sólo en enero el CAVIG ya recepcionó 297 denuncias por violencia de género. Esos números mantienen el promedio que se registró en 2021. El año pasado tuvo altas y bajas en denuncias. En diciembre recibieron 397 denuncias, en marzo 386 y abril de 344, mientras que en junio descendieron a 149 denuncias y 202 en julio.

En el mapa provincial, el informe estadístico señala que las mujeres que más denunciaron casos de violencia de género son de Capital, con 872 casos. Otras 457 denuncias fueron hechas por mujeres residentes en Rawson y otras 444 de Chimbas. Las menos fueron de Iglesia y Jáchal, con 3 denuncias respectivamente, Ullum con 22 y Zonda 27. Por supuesto que hay variables como la densidad poblacional y otros factores que pueden influir en los casos que se denuncian.

A esas 3326 denuncias penales, también deben agregarse los 2440 formularios de protección que se llenaron en el CAVIG y que solicitaron mujeres que se sienten amenazadas o acosadas y que prefirieron no hacer denuncia. En esos casos no abren causas penales contra el supuesto agresor, pero derivan las solicitudes a otros juzgados para que dicten medidas cautelares y perimetrales para que el hombre no se acerca a la potencial víctima.

En el CAVIG también brindaron asesoramiento a 4472 mujeres y en una mínima proporción a abogados, que concurrieron a ese organismo para consultar sobre posibles casos de violencia de género.

Por otra parte, están los casos de violencia de género en los que tomaron intervención las fiscalías del Sistema Especial de Flagrancia. Estos son los hechos en los que detuvieron in fraganti a hombres que supuestamente agredían a las parejas o exconcubinas.

Según las estadísticas de Flagrancia, desde 2020 a enero de 2022 recibieron 857 denuncias por violencia de género, de las cuales 573 tuvieron resoluciones condenatorias. En 2020 castigaron a 247 hombre violentos, de los 372 denunciados. En 2021, las denuncias llegaron a 426 y se condenaron a 247. Y en 2022 hubo 60 denuncias y ya hubo 32 condenados por agredir a mujer.