Liberaron al marido de la mujer asesinada de un cuchillazo en Santa Lucía

El concubino de la mujer asesinada de un cuchillazo en Santa Lucía, fue liberado este lunes. El hombre había sido apresado el viernes pasado por un pedido de captura que pesaba contra él desde el 2015, pero también lo buscaban para que declarase como testigo del crimen de su pareja.

Se trata de Miguel Mercado, pareja de Fabiana Cabrera y también testigo presencial de la pelea y el ataque ocurrido el jueves pasado en la Villa Río San Juan, en Santa Lucía. Ese hecho culminó con la muerte de Cabrera, quien recibió un mortal puntazo en el corazón de manos de su vecina, Yanina “La Porteña” o la “ATR” Alderete, en medio de una gresca por viejas rencillas entre ellas.

Mercado fue apresado en tribunales en ocasión en que se realizaba la audiencia de formalización, donde los fiscales Francisco Micheltorena y Adrián Riveros, junto con los ayudantes fiscales Adrián Elizondo y Francisco Pizarro, solicitaron la prisión preventiva de Alderete por el delito de homicidio. Fue en un cuarto intermedio en el que unos policías identificaron a Mercado entre la gente y lo detuvieron, dado que tenía un pedido de captura por robo.

También lo buscaba la UFI de Delitos Especiales para que declarase en la causa por el homicidio, puesto que es un testigo clave. Ese mismo viernes, tras su detención, le tomaron declaración por la muerte de su pareja y en esa oportunidad el hombre dijo que no vio todo el incidente, que él salió después que empezó la pelea, que no intervino y que sabe que su mujer le pegó con un palo de madera a Alderete, no con un hierro. Su declaración no ayudó a aclarar muchos de los interrogantes sobre la pelea entre la única acusada y la víctima, revelaron fuentes del caso.

Malas vecinas. A la izquierda, la única detenida, Yanina Alderete. A la derecha, la ahora fallecida Fabiana Cabrera.

Este lunes, Mercado fue llevado al Tercer Juzgado de Instrucción, donde debía ser indagado como imputado por el delito de robo en un hecho ocurrido en Santa Lucía en 2015. Mercado concurrió con su defensora, la abogada María Filomena Noriega, y se abstuvo de declarar. Luego de la audiencia, el juez Guillermo Adárvez dictó su excarcelación y el hombre recobró la libertad.

Mercado es un testigo clave, aunque él no haya dicho demasiado, en el caso por el asesinato de su pareja Fabiana Cabrera. Sucede que hay testigos que afirman que él presenció toda la gresca entre las mujeres, incluso que intervino. Por eso esperaban que su declaración arrojara luz sobre todas las circunstancias del asesinato.

La única imputada es Yanina Alderete, a quien le dictaron prisión preventiva por el plazo de 6 meses por el delito de homicidio simple. De todas maneras, la causa puede cambiar de calificación. Es que hay quienes afirman que la que inició la pelea fue la víctima y que fue ella la que salió a agredir a la ahora detenida, quien se habría defendido.