Se robaron una vaca de casi 300 mil pesos en Barreal y sus dueños hacen campaña para encontrarla

Una familia de productores de Barreal pasa por un momento de angustia luego de sufrir dos robos en menos de 12 días, todos atentaron contra su economía y ahora luchan para recuperarse.

Se trata de Anabel García, que tiene su corral en un lote privado, ubicado en Tres esquina y Calle de los Enamorados.

Anabel comenzó una campaña hace 12 días para encontrar una costosa vaca que se robaron cuando ellos no estaban en el lugar.

"Fue el 7 de marzo, es una vaca Angus Negra, es muy cara porque es de raza. Tenemos animales que están todos vacunados, con los papeles del SENASA. No somos ganaderos, hacemos todo a pulmón", explicó Anabel a Tiempo de San Juan.

En la finca de los García había 26 vacas y ahora tienen 25 pero justamente la que se robaron era la más costosa de todas y eso le lleva a pensar a Anabel que los ladrones "sabían perfectamente lo que hacían".

La vaca Angus ya estaba lista para reproducirse y, según explicó la barrealina, tiene un costo mayor a los 250 mil pesos por tratarse de un animal muy especial.

"Nosotros conseguimos hace cuatro años un toro angust y resulta que esa vaca era hija de ese toro. Es mucho más fácil llevarse un ternero que se puede cargar en una moto pero no, se han llevado al mejor animal", relató la productora.

La denuncia ya fue radicada en la Comisaría 33ra de Barreal y, en paralelo, la familia comenzó con una campaña para dar con la vaca. Con panfletos y hablando con vecinos, recibieron dos llamados anónimos de otras personas de la zona que les dijeron quiénes podrían ser los responsables del dañino robo.

"Hemos llevado esa información a la comisaría y ahora están esperando que la jueza dé la orden para allanar pero ya han pasado 12 días", afirmó muy angustiada Anabel.

Lo peor, según Anabel, es que hay otros vecinos de la zona que también han sufrido robos pero no denuncian porque creen que no recibirán ninguna respuesta. "No recibimos el apoyo de nadie", se lamentó.

Pero eso no es todo y, este jueves, cuando la mujer y su marido volvieron al corral se encontraron con otro robo en la propiedad

"Se han llevado ladrillones, nos han robado los surtidores y se han llevado también el alambre del boyero que es caro, son alambres caros porque son especiales para conducir corriente. Cuando vayamos mañana no vamos a tener ni el alambrado del lote", concluyó muy angustiada.

Los García creen que se trata de alguien que vive en la zona y esperan tener respuesta de la Justicia pronto, antes de que el animal aparezca faenado.