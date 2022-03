Federal asesinado por su hijo: la defensa planteará que el vínculo no existe entre ellos

En la mañana de este jueves se llevó a cabo la audiencia de control de acusación contra Paolo Carbajal. Este sujeto está acusado del delito de homicidio agravado por el vínculo y alevosía, en prejuicio de su papá de corazón, Miguel Ángel Carbajal (54); miembro de la Policía Federal Argentina.

En esta audiencia el fiscal a cargo, Iván Grassi, dio a conocer todas las pruebas que tiene contra este sujeto y que serán planteadas en el debate de juicio oral y público. Para el MPF está comprobado que el homicidio es agravado por el vínculo y alevosía y solicitan que la pena sea perpetua.

La defensa a cargo del César Jofré expresó que no discutirá las pruebas, la existencia del hecho y la participación de su cliente. Pero pondrá en debate el modo y las circunstancias de cómo ocurrió el hecho, ya que sostiene que no hubo agravantes.

Jofré dijo que probará que el crimen no fue premeditado, que la alevosía no existió. Como así también probará que el vínculo no existe. (el policía federal se puso en pareja y esta mujer tenía un hijo, este lo adoptó y le dio su apellido). Por esta razón irá que este caso fue un homicidio simple.

La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes donde el juez de garantías, Juan Gabriel Meglioli, resolverá si eleva la causa a juicio o no. Debate que podría comenzar en las próximas semanas.

El acusado, Paolo Carbajal, vivió la audiencia a través de ZOOM; este se encontraba en el Penal de Chimbas donde ahora está cumpliendo la prisión preventiva.