Tragedia fatal en Pocito: el imputado fue condenado, pero para la querella no es suficiente

Ante la jueza de garantías Verónica Chicón se sentó en el banquillo de acusados en la mañana de Tomás Margarit Petrignani, el joven de 20 años que protagonizó un siniestro vial el pasado 5 de septiembre en el cruce de Ruta 40 y Calle 12, Pocito y quedó imputado por homicidio culposo doblemente agravado por el número de víctimas y actitud temeraria. Esto es así ya que, tras el violento impacto, Franco Valentín Fernández, y Pablo Santiago Lobos Leiva, ambos de 20 años, perdieron la vida, mientras que otras 7 personas quedaron mal heridas.

La jueza Chicón señaló en la lectura de la condena a Margarit como el autor del hecho, quien escuchó la acusación cabizbaja, acompañado de sus abogados Gustavo de La Fuente y Claudio Bonomo. La pena fue 3 años de prisión condicional y 7 años de inhabilitación para conducir.

Los abogados de Margarit adelante, los representantes del Ministerio Público Fiscal detrás, acompañados de la querella.

Quienes también estuvieron presentes en la audiencia de juicio abreviado fueron, por parte del Ministerio Público Fiscal el doctor Francisco Micheltorena, fiscal de la UFI 4 Delitos Especiales, y el abogado querellante representado a la familia de Santiago Lobos, Enzo Pérez. Tras conocerse la condena, quien se mostró completamente desconforme fue Pérez, señalando a Margarit como “psicópata”.

La jueza de garantía Mónica Chicón y el imputado, Tomás Margarit.

En sus declaraciones a Tiempo de San Juan, Pérez afirmó que no están de acuerdo con la condena. “Hemos estado en contacto con el fiscal y la familia, y sabíamos que no se podían pedir más años por las características del caso y demás, pero nos encontramos con un elemento nuevo, y es la personalidad psicopática de Margarit que la deja ver en el mensaje que deja en redes sociales. Tiene un total menosprecio por la vida de los demás, no tiene nada de empatía, es una persona total y completamente narcisista” dijo. Esto se debe a una publicación que se vio en Instagram horas antes de la audiencia, donde el mismo imputado le respondió a uno de los hermanos de la víctima.

Tras esto, Pérez señaló que pidió una pericia psiquiátrica a realizar sobre Margarit, y que va a analizar las medidas a tomar para que el hecho no termine con la condena conocida hoy.

La doble tragedia en Pocito

El siniestro vial ocurrió durante la madrugada del 5 de octubre del 2021, en el cruce de Ruta 40 y Calle 12, en Pocito. Allí, una camioneta Toyota Hilux, conducida por Tomás Margarit Petrignani, y una Chevrolet Celta, manejada por Elías Tejada, de 21 años impactaron y tras el fuerte choque Franco Valentín Fernández García (20) y Pablo Lobos Leiva (20) perdieron la vida y otras siete personas resultaron heridas.

El estado de uno de los vehículos tras el siniestro en 2021

Días posteriores al siniestro se realizó la audiencia de formalización, donde Margarit quedó imputado por el delito de homicidio culposo doblemente agravado por el número de víctimas (dos) y por actitud temeraria, pero, pese a la oposición de la Fiscalía, recuperó la libertad mientras se duraba el periodo de investigación, que concluyó la mañana de hoy, cuando se realizó la audiencia de juicio abreviado, donde Margarit recibió 3 años de condena condicional y 7 años de inhabilitación.