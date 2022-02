Directo al Penal: la joven pareja que protagonizó un violento robo a los tiros en Pocito fue condenada

Este martes la Justicia condenó a la joven pareja que, a los tiros, el sábado en la tarde robó en una vivienda de Pocito y luego fue atrapada por la policía escondidos en unos matorrales. Tanto el hombre como la mujer irán directo al Penal.

Por el delito de "robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con abuso de arma" se acordó con la defensa, mediante un juicio abreviado, condenar a los imputados con las siguientes penas:

- Tamara Micaela Gutiérrez Álvarez: pena efectiva de 5 años y 8 meses, más la unificación con la condena anterior de 6 años.

El Juez redujo la pena efectiva a 5 años y 5 meses, unificándola con la pena anterior de 6 años, totalizando una pena única de 11 años y 5 meses. Prisión preventiva- reincidencia.

- Nicolás Villarreal: se acordó una pena efectiva de 7 años. El juez redujo la pena efectiva a 6 años y 9 meses. Reincidencia- prisión preventiva.

La moto en la que cometieron el robo

CÓMO FUE EL ROBO

El sábado 19 en horas de la tarde, Villarreal y su pareja, Álvarez, circulaban a bordo de su Yamaha 125 cc. por Calle XI a 150 metros de la Ruta 40. Fue así que eligieron una casa rural ubicada al norte de la mencionada calle y luego de romper la puerta trasera el hombre entró al inmueble. En ese momento no estaba el propietario.

De casualidad, el hijo del dueño de la casa, de 40 años, pasaba por el lugar, vio la moto afuera de la finca y no reconoció a la joven que estaba en la moto, "haciendo de campana" y por eso entró a la vivienda. Fue así que le preguntó a la muchacha que qué hacía ahí y le dijo que su pareja estaba adentro con el dueño. Cuando el hombre entró a ver qué pasaba Villarreal salía por la puerta trasera, rota, con un arma de fuego en la mano.

Allí comenzó la pesadilla. Villarreal gatilló. Como no se produjo un disparo intentó varias veces. El hijo del damnificado se fue hasta el auto donde estaba su esposa e hijos menores para buscar algo con qué defenderse y no encontró nada. Frente al peligro y para evitar que el malviviente no atacara a su familia, el hombre lo enfrentó. En esa pelea el arma se disparó dos veces pero afortunadamente no logró impactar a la víctima.

El arma que secuestró la policía

En tanto que la pareja del hijo del damnificado logró reducir a la ladrona. Pero ambos malvivientes lograron escapar corriendo hacia el oeste por las fincas aledañas.

Luego de dar aviso al 911, el dueño de la finca ubicada en Calle XI y Ruta 40, informar que un hombre y una mujer habían entrado a su propiedad corriendo. Frente a estas circunstancias las autoridades entraron a un predio, al oeste del lugar del robo, buscando a la pareja fugitiva y finalmente los atraparon escondidos en unos matorrales. El lugar se encuentra a unos 700 metros al noroeste de la casa donde cometieron el delito.

Así es como en la aprehensión, a Villarreal se le encontró una mochila que contenía una pistola 9 mm. sin número y entre otros objetos un reloj, un cortaplumas y más de $600. En sede policial, el hijo del damnificado reconoció esos objetos como de su padre. También hallaron una sustancia blanca envuelta en plástico.