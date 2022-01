Nena violada en Sarmiento: la madre de Yoselí realizó un descargo que hiela la sangre

Después de que se conociera que una niña de 8 años oriunda de Sarmiento fue víctima de un ataque sexual propinado por un vecino menor de edad, Media Agua volvió a verse revolucionada a menos de un mes del femicidio de Yoselí Rodríguez y en ese marco la madre de la nena abusada y asesinada se expresó en las redes sociales para condenar a quienes defienden al sospechoso.

Con descargo que hiela la sangre, la mujer que hasta el momento prefirió mantenerse en silencio con la prensa aunque sí hace uso de las redes sociales criticó a aquellos que ponen en tela de juicio el accionar de la supuesta víctima y su familia. Incluso, la madre de la chiquita que conmovió a la provincia con su caso se refirió a lo que le pasó a su propia hija para generar conciencia.

"No saben el dolor que causan y dejan esos monstruos", sostuvo la mujer respecto al sujeto señalado como el agresor sexual de la nena que llegó al hospital de Sarmiento con lesiones en su zona íntima compatibles con un abuso. "A mi niña la mataron, la abusaron y la dejaron tirada como a un perro", agregó.

Es que si bien está claro que no hay culpas en las presuntas víctimas, la polémica se instaló en las redes cuando un familiar de Yoselí publicó la foto del chico de 16 años que está detenido por el supuesto ataque sexual y algunos conocidos cuestionaron la conducta de la menor y su familia, algo totalmente repudiable.

Frente a los comentarios fuera de lugar, que ponen el foco en la menor que fue víctima de un atroz agresión sexual, Jesica Centeno manifestó: "Mi hija no andaba a las 3 ó 4 de la mañana, no se atrevía con los mayores, sí le gustaba jugar a las balitas, a la pelota. Nada justifica, ni porque ande hasta tarde, que esos monstruos tengan derecho a tocarlas o abusarlas, ni mucho menos a matarlas".

Luego de semejante descargo, la madre de Yoselí agregó: "Piensen antes de defender a esos monstruos porque otra cosa no se pueden llamar. No le deseo a nadie lo que me hicieron a mí, me arrebataron una parte de mí como si nada, no saben cómo duele".

El hecho que ahora sacude al departamento del sur sanjuanino trascendió el miércoles, cuando la nena de 8 años presentó hemorragia en su vagina producto de un abuso sexual. La menor había estado en la casa de su vecino y por ello cuando el hecho tomó estado público en el entorno, la madre del agresor lo entregó a las autoridades. La investigación que inició en la UFI ANIVI pasó a manos de la Justicia de Menores, dado que el sospechoso es un adolescente.