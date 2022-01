Bebé fallecido en Valle Fértil: confirman que murió por ahogamiento

Un bebé de 1 año y 9 meses murió este domingo en Valle Fértil tras caer a una pileta pelopincho, en un descuido de su familia.

El bebé llegó sin vida al hospital departamental donde le practicaron primeros auxilios pero ya era demasiado tarde.

Tiempo de San Juan habló con el fiscal que lleva la causa, Adrián Riveros, quien confirmó los resultados de la autopsia. El menor murió por ahogamiento.

Además, el examen forense al cuerpo confirmó que el horario de muerte fue entre las 14 y las 15 horas de este domingo 16 de enero.

Tras la muerte del pequeño se desató una polémica con el hospital porque sus autoridades no habrían comunicado la muerte del menor a la Justicia. Es por eso que la UFI Delitos Especiales recién pudo intervenir luego de que en el nosocomio certificaran la muerte y no antes. Ahora, investigarán a los médicos que atendieron al nene y no dieron el aviso correspondiente a la Justicia.