Conmoción por la muerte de un niño de 12 años que llegó sin vida al Hospital Rawson

Este sábado a la mañana un menor falleció y hay mucha incertidumbre en torno al hecho. Llegó sin signos vitales hasta el Servicio de Urgencias del Hospital Rawson y aunque intentaron reanimarlo nada pudo hacerse para evitar la tragedia.

De acuerdo a lo que trascendió por fuentes policiales el chico de 12 años llegó hasta el nosocomio capitalino pasadas las 08 sin vida, junto a su madre, una mujer de apellido Agüero, de 50 años y oriundos del barrio Huarpe, en Pocito. Lo hicieron en ambulancia, indicaron.

En el hospital el chico ya no tenía signos vitales, y aunque los médicos practicaron RCP no hubo caso. Previo a llegar hasta ese lugar su madre ya había llevado a su hijo al Hospital Federico Cantoni, en movilidad particular, pasadas las 07 con vómito, sudoración, frío y deshidratado; de acuerdo a lo explicado por fuentes policiales.

Aún no está claro si el niño recibió atención médica en el mencionado hospital de Pocito o por qué lo trasladaron hasta el nosocomio de Capital ya sin vida. Hasta el momento no trascendieron mayores detalles de este hecho.