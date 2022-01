Asado fatal en Rawson: compartía un almuerzo y murió por un trozo de carne

Un hombre mayor tuvo una muerte atroz en medio de un asado que compartía con amigos y familiares. La tragedia sucedió el fin de semana cuando inesperadamente se atragantó con un trozo de carne y nadie lo pudo salvar.

El accidente doméstico tan común en muchos hogares resultó algo dramático para Enrique Alberto Illanes, de 72 años, quien vivía en Santa Lucía y estaba de visita en el lugar donde se produjo su trágico deceso el domingo último, revelaron fuentes policiales y judiciales. Es que había ido a compartir un almuerzo a ese domicilio situado en la manzana 29 del barrio Valle Grande, Rawson, y nada hacía presumir que el encuentro terminaría con una desgracia.

No trascendieron muchos detalles, pero las fuentes señalaron que todo sucedió pasadas las 14.30 en momentos en que degustaban un asado y algunas bebidas. Era un encuentro muy ameno, pero todo se salió de los carriles normales cuando Illanes se supo pálido, empezó a mostrar dificultades para respirar e hizo señas que se ahogaba, relataron voceros.

La desesperación de todos fue grande, no sabían qué le pasaba. En esos segundos se dieron cuenta que se había atragantado con un trozo de comida y no podía respirar. Algunos intentaron ayudarlo y le hicieron algunas maniobras, pero todo fue en vano. El hombre mayor no logró ser salvado a tiempo ni siquiera llegaron a trasladarlo a un centro asistencial y murió en el mismo patio de la vivienda, afirmaron en la Policía.

Los primeros en llegar fueron los policías de la Seccional 35ta con asiento en el mismo barrio Valle Grande. Después arribó un equipo médico que constató el fallecimiento de Illanes. Como estaban frente al deceso de una persona, los uniformados dieron intervención a la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales, que se ocupa de estos hechos. Un médico legista constató que la víctima no presentaba heridas ni lesiones externadas y todo daba a entender que se había ahogado. Una muerte accidental. Los testimonios respaldaban la versión de que esta persona se había atragantado con comida, explicaron.

El fiscal Renato Roca ordenó que el cadáver fuese trasladado a la morgue del Laboratorio Forense del Poder Judicial. El médico que examinó el cuerpo confirmó que el hombre mayor falleció como consecuencia de la obstrucción de las vías respiratoria, en este caso la tráquea, con un trozo de carne que comía. Este no es el primer caso de una persona que fallece tras atragantarse con comida. En agosto del 2020 otro hombre mayor falleció en iguales circunstancias en Villa Pontoriero, en Capital. Lo mismo ocurrió con otra persona de 54 años en Santa Rosa, 25 de Mayo, en febrero de 2021.