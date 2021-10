Archivan las causas penales por los dos abortos

Las causas penales que abrieron por el hallazgo de un feto en Albardón y por el caso de una joven que sufrió un aborto espontáneo y se hizo atender en el Hospital Rawson, se archivaron. El fiscal Adrián Riveros decidió no continuar con las investigaciones en razón de que dio por acreditado que no hubo delito.

En el caso por el hallazgo del feto dentro de un contenedor en la zona de Campo Afuera, Albardón, no se acreditó que haya existido un hecho doloso. El feto, encontrado el domingo último, tenía menos 14 meses de gestación y el médico forense no pudo determinar que fuese producto de un aborto provocado intencionalmente. Es decir que, por más que no hayan encontrado a la mujer que arrojó ese embrión, no podía imputarle ningún delito. Es así que pidió archivar la causa.

El otro caso se inició el lunes pasado después de que una joven de 22 años ingresó al Hospital Guillermo Rawson, en Capital, para asistirse por la pérdida de su embarazo. La chica, acompañada por su pareja, también llevó el feto.

El médico forense llegó a la conclusión que el feto tenía más de 14 semanas de gestación, pero había sido expulsado durante un aborto espontáneo o natural. A partir de esto, el fiscal Riveros consideró que no podía achacarle ningún delito y por eso también desestimó continuar con el proceso iniciado en la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales.