Relato de una mujer asaltada en Rivadavia: le dio información a la Policía y dice que no hicieron nada

El pasado viernes por la tarde una joven de Rivadavia fue víctima de motochorros, estos la golpearon, arrastraron por el piso y le robaron la cartera que tenía documentación personal suya, dinero y el celular que se había comprado hace una semana.

La damnificada, identificada como Susana Atienza, escribió en su cuenta de Facebook la desagradable situación que vivió después del robo, culpando a los policías de no “querer hacer nada” con la información que ella les brindaba.

“Hubo por lo menos 5/6 llamados al 911 de vecinos que solidariamente me ayudaron al escapar los motochorros. Pude dar con el gps del celular que me acababan de robar y rastrearlo y veía como escapaban los delincuentes. ¿Cuánto demoraron en llegar el móvil a mi domicilio?, media hora!!!! Mientras tanto yo iba informándole a la operadora del 911 por donde iban los delincuentes para que se vayan fijando en las cámaras del Cisem, ¿saben qué me dijo? Que para que se fijen debía realizar la denuncia en la comisaría más cercana y de ahí podían mirarlas y buscarlos (después del hecho) o sea quedó impune todo porque hice la denuncia y no buscaron NADA.

¡Tremendo, increíble! jamás me sentí tan vulnerable e impotente. Para que sirven las cámaras del #Cisem que promocionan por política por todos lados? Para estos estos casos les aseguro que no.

¡Me ayudarían un montón si comparten por si aparece alguna documentación o mi celular (que no pueden usar porque está bloqueado) se los agradecería muchísimo! Cuídense y ojalá no le pasara esto, ni ningún momento horrible a nadie.”

MIRÁ LA PUBLICACIÓN: