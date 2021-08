Dirigente social acusado de extorsión, en videos: “No tengo nada que esconder”

Elio Abel Peralta, el dirigente social que quedó imputado por el presunto delito de coacción agravada y otros atentados contra el orden público en concurso ideal y privación ilegítima de la libertad con tentativa de extorsión, todo ello conjugado bajo las reglas del concurso real en prejuicio de la Municipalidad de 9 de Julio; habló con la prensa y expresó que esta situación es “injusta” y que no tiene nada que esconder. “Más allá de la injusticia que sufrimos en el departamento 9 de Julio, no tengo nada que esconder vengo aquí para aclarar los temas aquí en la justicia”.

Elio Abel Peralta

Después fue directamente contra el intendente de 9 de Julio para que “aclare” la situación en el departamento: “Espero que el señor intendente aclare todo lo que el pueblo quiere saber del pueblo. Aclare todas las irregularidades del departamento, hay mucha hambruna, gente que no tiene trabajo digno”

El abogado defensor del dirigente, Omar Quiroga, expresó ante la pregunta de que él está acusado de coacción: “Es motivo de prueba del proceso, negamos la acusación claramente”. “No hubo prohibición, todos pudieron circular. Hay un audio que dice que sale y entra gente sin entorpecimiento”.

La defensa como prueba pedirá que declara el intendente de 9 de Julio, Gustavo Núñez y el Secretario de Hacienda. “Quiero que se aclare la situación, nada más”.

Nuevamente volvió a hablar Peralta y dijo: “En ningún momento estafamos al municipio porque los planes lo recibimos a nivel nacional”.

“El método más claro es el proceso, igualdad de las partes y de las pruebas. Un ciudadano libre que viene a mostrar su inocencia”, dijo la defensa.

Sobre el audio en cuestión que fue viralizado el cual dice que le va a sacar el plan al que no vaya a las marchas, el letrado dijo: “El tema de la coacción hay que probarlo. Segundo una vez que salga sentencia absolutoria u condenatoria veremos si hubo o no coacción”. Sobre el audio en sí: “Fue un exabrupto de no sabemos quién. Puede que haya sido el teléfono de Peralta, pero no está probado que haya sido él”.

“No está probado, salió de mi teléfono”, dijo ante la insistencia de la prensa en respuestas, el acusado Peralta. Y rápidamente salió su abogado a respaldarlo diciendo: “Es una organización de más de 150 personas”. Peralta nuevamente tomó la palabra y dijo: “En las asambleas si dejaba el teléfono sobre la mesa y puede que lo haya agarrado alguien”.

“No está probado que haya sido la voz de peralta” fue una de las últimas declaraciones del doctor Quiroga a los medios.