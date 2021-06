La defensa del ginecólogo detenido por presunto abuso sexual se opone la prisión preventiva

Después de que la Justicia le dictara la prisión preventiva al ginecólogo sanjuanino denunciado por abuso sexual, Matías Moretti, su abogado apeló la decisión del juez de Garantías Federico Rodríguez y presentó la queja ante el Tribunal de Impugnación, tras entender que no hay riesgo de fuga o entorpecimiento del accionar judicial.

Así lo indicó Leonardo Villalba, quien señaló que con la implementación de la medida cautelar, que se extenderá por 60 días, se estaría anticipando una condena contra su defendido, dado que recién inicia la investigación. Es que luego de que la denunciante radicara la acusación contra el profesional de la salud en la UFI CAVIG, en menos de 72 horas se llevó adelante la audiencia de formalización y en ella el magistrado resolvió su traslado al Penal de Chimbas.

Por ese motivo, el letrado que representa al médico de 36 años, que prestaba tareas en el Hospital Marcial Quiroga, manifestó este mediodía a los micrófonos de Canal 13:

"Están anticipando una condena, cuando recién estamos en investigación y no hay una acusación formal. Están con todas las garantías, ya no hay posibilidad de que intente eludir el accionar de la Justicia mi defendido. Con más razón le correspondía el beneficio transitar en libertad la investigación penal preparatoria. Hoy va a ingresar el recurso de impugnación contra esa resolución".

Sobre el vínculo con la joven que lo denunció, Moretti habría negado haberla atendido antes de salir con ella y por ello desde la defensa esperan que la Fiscalía demuestre con pruebas que existió, alguna vez, la relación médico-paciente. La presunta víctima del abuso aseguró que al especialista lo conoció cuando era menor de edad, cuando tenía 16 años, cuando la atendió en una clínica privada.

Sin embargo, esto último fue negado por el acusado aunque admitió que hubo un encuentro con la muchacha de 18 años. "Él me ha manifestado como la conoció. Esta chica le envió una solicitud, empezaron a tener conversaciones por una red social y un día se juntaron", indicó Villalba y agregó: "Ella manifestó que fue paciente de él y mi defendido me ha dicho que no".

La denunciante declaró que a través de Instagram comenzaron a hablar y luego quedaron en salir, que Moretti la pasó a buscar por su casa y, en ese domicilio de Capital, la ultrajó sexualmente, a principios de 2020. Según la denuncia, la joven le pidió que la llevara de vuelta a su casa, sin embargo el ginecólogo la interceptó cuando se dirigía a la puerta y la llevó por la fuerza hacia el dormitorio para luego abusarla sexualmente.