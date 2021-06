Irá preso aunque insiste en su inocencia: las pruebas contra el conductor que mató y abandonó a un peatón en Rivadavia

Roberto Carlos Pereira, único detenido al ser visto culpable de atropellar y causarle la muerte a Rafael Morales, se encuentra detenido en comisaría 7ma de Pocito y en los próximos días (cuando cumpla el aislamiento) será enviado al Penal de Chimbas, ya que el juez de garantías resolvió dictarle la prisión preventiva y lo imputó por el delito de homicidio culposo agravado por abandono de persona.

Ante esta situación, Pereira expresó en todo momento que él no fue y no aceptó ir a juicio abreviado. Ante esta situación los fiscales de la UFI N°3 a cargo del doctor Adrián Riveros, mostraron las pruebas que este hombre tiene en su contra e irán en busca de más.

Noticias Relacionadas Acusado de atropellar y abandonar a un hombre: no quiso ir a juicio abreviado y fue imputado

En el lugar donde ocurrió el accidente -Calle 5 entre Chacabuco y Pellegrini- quedaron restos de pintura y plásticos de un auto, que por las características especularon que se trataría de un Renault 12.

Pedido de justicia por parte de la familia de Morales, la víctima fatal.

Los investigadores no pudieron dar con el correcto hasta que el viernes se presentó Pereira con su abogada y dijo que el auto estaba en su casa ubicada en el Lote Hogar 35 de Pocito. Los efectivos secuestraron este vehículo y confirmaron que fue hallado sin el capot, que le estaba por poner otro en su remplazo y con muchos golpes.

Los peritos al tener el vehículo pudieron confirmar que los pedazos de plástico que encontraron en el lugar y los restos de pintura pertenecían al Renault 12 de Pereira, es decir, que esto probaría que el fue el autor responsable.

Familiares y amigos de Rafael Morales en la puerta de Tribunales.

Los golpes claramente se ven en la parte derecha del vehículo y los especialistas creen que el mayor golpe fue en el capot, por esta razón Pereira lo habría tirado por el camino. Ahora está siendo intensamente buscado por la Policía.

Ante la audiencia de formalización que se llevó a cabo este pasado sábado, los investigadores tienen un tiempo de 6 meses para encontrar más pruebas contra este sujeto, el cual expresó cuando tuvo la oportunidad de hablar: “Iba por la 5 (calle) y como ya les he dicho no sentí nada, me hubiese parado y todo si hubiera sentido algo. Me enteré de todo cuando vi las noticias por Face (Facebook). No escuché nada, no tengo nada que ocultar”.