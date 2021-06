Joven atropellado y abandonado: secuestran otro auto y confirman que tiene golpes, ¿dónde estaba?

El conductor que aparentemente atropelló a Rafael Morales el pasado domingo por Calle 5 y lo mató, tras cuatro días de intensa búsqueda, se entregó este jueves en la UFI Delitos Especiales.

Roberto Carlos Pereira, en orden de detenido, dio su versión de los hechos y dio a conocer donde estaba su auto. Según los investigadores, este vehículo fue secuestrado en el Lote Hogar 35 de Pocito, ubicado por calle España entre Calles 5 y 6. Este lugar sería su domicilio, aseguró Pereira.

El auto ya fue secuestrado y pasará por una pericia de Criminalística, pero expresaron que el auto tiene a ‘prima facie’ golpes del costado derecho (lado del acompañante) compatibles con un choque. El auto que entregó Pereira a la Policía también es un Renault 12 y tiene tres capas de color diferente: rojo, azul y gris.

Cabe dejar en claro, que el auto secuestrado en el barrio Foecyt el pasado martes, era una pista de un posible auto, pero la diferencia concreta es que este vehículo cuando se le hizo el examen mecánico pericial no tenía indicios de haber colisionado. Además, fuente calificada expresó que el dueño de ese auto siempre se mostró a disposición de la Justicia.

Roberto Carlos Pereira, sujeto que no cuenta con antecedentes penales, habló este jueves y dio sus explicaciones de los hechos. Él dice que no tiene registro de haber atropellado a alguien, pero que se entregó porque él pasó por el lugar. Pereira asegura no haber visto a ninguna persona, ni tampoco escuchó algún golpe contra su auto.