Tras ser denunciado, el hermano de Mas aseguró que hizo 4 denuncias y no tuvo respuestas en la Justicia

Después de haber sido denunciado por su ex pareja por incumplir una medida judicial, el hermano del futbolista sanjuanino Emmanuel Mas se defendió de la acusación que pesa sobre sus hombros y sostuvo que realizó 4 denuncias pero que, hasta el momento, no recibió ningún tipo de respuesta por parte de la Justicia.

Pablo Mas aseveró que es mentira lo que la madre de su hijo denunció en la Unidad Fiscal de Investigaciones del Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género. En ese marco, su abogado -Maximiliano Páez Delgado- advirtió que hay pruebas que acreditan que el hecho no existió.

Sobre las denuncias que su patrocinado realizó en la Justicia y no llegaron a una resolución, le letrado explicó que fueron por incumplimiento de una orden judicial e impedimento de contacto porque su ex no le permitía ver al menor en cuestión y, además, por amenazas y extorsión. "Fueron hechas en CAVIG, en el Cuarto Juzgado Correccional (que ya no existe) y en el Segundo Correccional, pero por ahora no ha sido citado por esas causas", indicó.

"Acá la víctima es Pablo, no la joven que denuncia todo el tiempo. La Justicia es un servicio que está para otras cosas, no para utilizarla como una herramienta de odio", sostuvo.

Este viernes por la mañana se desarrolló la audiencia de formalización tras la denuncia, pero terminó suspendida porque el imputado, es decir Mas, no se presentó en Tribunales. Como su abogado se encuentra aislado y no pudo participar en persona del proceso, desde la defensa creyeron que sería posible que Mas siguiera la audiencia vía remota junto a él.

Este incidente devino en el pedido del fiscal Eduardo Martínez y la Dra. Yanina Márquez de suspender el proceso, ya que el denunciado debe estar presente en la sala. Así, el juez Juan Manuel Meglioli permitió que la audiencia se postergara.

La disputa de pareja que llegó al ámbito judicial inició cuando, antes del divorcio, la mujer lo denunció por violencia de género. Luego de la separación formal y de la intervención de la Justicia de Familia, el juez Gustavo Almirón dictó la prohibición de acercamiento, por lo que intermediarios actúan cada vez que el padre del niño lo retira o lo busca por el domicilio de su madre.

Aunque la defensa de Mas solicitó que la medida se levantara, desde la justicia Civil aún no han accionado. Esta medida cautelar es la que, según la denunciante, Mas infringió el último sábado.

Por su parte, el hermano del jugador de Boca se lamentó que la situación quedara al descubierto y que el nombre de su familiar se viera perjudicado.

El año pasado también protagonizaron un cruce de denuncias. En septiembre de 2020, ella lo acusó de agredirla y de desobedecer otra restricción. En aquella ocasión Pablo Mas también radicó una denuncia contra la chica.