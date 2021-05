Rawson: le hicieron sacar hasta la última prenda de su negocio y no le compraron nada, pero sí le robaron

Dos mujeres fueron a comprar a un local de ropa de Chimbas, le hicieron sacar varias prendas -algunas del fondo del comercio- y no compraron nada. Incluso, le robaron una campera, la propietaria las descubrió, las denunció y fueron detenidas. Ya fueron juzgadas por Flagrancia, por el delito de hurto simple.

El hecho ocurrió sobre las 12 del pasado martes. Las ladronas, identificadas como Maira Alejandra Cortez y Adriana Gisel Ponce Gutierrez, fueron hasta un local en Chimbas. Comenzaron a pedirle distintas prenda a la dueña del lugar. En un momento, le requieren que un abrigo de nena lo dejen sobre el mostrador ya que lo señarían.

Sin embargo, luego desistieron y no se llevaron nada. Cuando empezaba a guardar, descubre que esa campera de nena no estaba. Fue a perseguirlas y las encontró a los pocos metros. Les pidió el abrigo pero no se lo querían dar. Fue así que las delincuentes emprendieron la huida.

Por la zona, pasaba un patrullero, la damnificada los frenó y les contó lo ocurrido. Los policías las persiguieron y las detuvieron. A Cortez le dieron dos meses de prisión en suspenso, mientras que a Gutierrez la beneficiaron con la probation por el término de dos años.