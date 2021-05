Aseguran que un asesino al volante puede ser liberado en poco tiempo: apelarán su sentencia

La Justicia condenó a 4 años y 6 meses al conductor que atropelló y mató a dos nenas en Pocito, el 28 de febrero de 2020, y por ese motivo los familiares de las víctimas se mostraron indignados con la resolución judicial que, según indicaron, permitiría la libertad condicional del acusado en dos años más.

Se trata del fatídico siniestro vial por el que Sergio Eduardo Arenas fue penado, tras un acuerdo en juicio abreviado de su defensa con la Fiscalía. El hombre señalado como un asesino al volante no sólo embistió a las chiquitas de 11 años, Julieta Yasmín Farías y Aylén Sasha Páez, sino también se dio a la fuga ni bien ocurrió el incidente.

Luego de imputarle el homicidio culposo agravado por el exceso de velocidad, por la cantidad de víctimas fatales, por estar en estado de ebriedad y por escaparse de la escena, el juez Ricardo Moine lo sentenció e inhabilitó a 9 años para conducir. Por la resolución del fallo, el abogado que representa a la familia, el Dr. César Augusto Maradona, adelantó que apelarán la decisión por estar inconformes con la misma.

"Es baja la pena. No es ejemplificadora para la sociedad", manifestó el letrado en consonancia con lo que expresaron las madres de las nenas fallecidas, quienes aseguraron que el dictamen "es una burla". En ese sentido, el profesional indicó que la única herramienta legal que tienen a disposición, como parte querellante, es apelar el fallo a la espera de que la Cámara de Apelaciones revise el dictamen.

"Este caso, a diferencia de otros, tuvo todos los agravantes posibles, excepto que no estaba bajo los efectos de estupefacientes, pero por el resto, cometió todos los excesos descriptos en el Código Penal", sostuvo Maradona y agregó: "Por más que no tenga antecedentes, la pena es poca".

Acorde apuntó el abogado, la pena máxima debería haber sido dada para Arenas. "Seis años debería haber recibido, al menos, porque el daño que causó fue importante. En un año y medio o más podría salir en libertad de manera condicional y eso no es justo para los familiares que perdieron a sus nenas", manifestó.

El letrado expuso que tiene 10 días hábiles para hacer la presentación ante el superior, por lo que en la próxima semana hará formal su queja.

El lunes por la mañana, familiares de Julieta y de Aylén que se apostaron en las puertas de Tribunales expresaron: "Cuatro años no son nada para lo que ha hecho. Es una injusticia". "Lo que queremos es una pena más alta, no que no pueda conducir. Él va a poder disfrutar de sus hijos, de todo y las niñas de nosotras murieron. Nosotras estamos muertas en vida", confesaron.