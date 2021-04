Prostitución de adolescente: temen que el beneficio para Cassab afecte a la investigación judicial

Después de que el juez de Garantías Matías Parrón le concediera la prisión domiciliaria al empresario imputado por el caso de prostitución de una menor, desde la Fiscalía solicitarán medidas cautelares con el objetivo de que la investigación judicial no se vea entorpecida por el beneficio que recibió Carlos Hugo Cassab.

Es que el detenido de 73 años fue trasladado a su finca de Ullum y allí permanecerá durante el proceso judicial, con todos los beneficios que ello representa. Según señaló la fiscal Valentina Buacciarelli, la única condición que Cassab debe cumplir es no salir de la vivienda y por ende tiene acceso a estar en contacto con el exterior a través de un teléfono celular, a recibir visitas y demás posibilidades.

Como si estuviera aislado en cuarentena, el imputado por estupro puede gozar de ciertos beneficios que los otros dos detenidos que se encuentran en una sede policial no. Es por eso que los representantes del Ministerio Público se negaron en todo momento a la domiciliaria. En ese contexto, insistirán con su postura pues temen que la situación de Cassab perjudique a la investigación.

"No está garantizado que no haya obstrucción a la justicia, es por eso que lo planteamos pero nuestra petición no fue atendida", indicó la funcionaria a los micrófonos de Canal 13 este jueves por la mañana, mientras se espera por la pulsera electrónica para el detenido que por el momento es custodiado por un efectivo policial. En las próximas horas se prevé que el dispositivo ya esté en uso.

En un principio, la defensa del empresario pidió que no estuviera en una celda común dada su avanzada edad y su estado de salud que lo catalogaban como persona de riesgo por el Covid. Tras pasar unos días internado en el Hospital Marcial Quiroga y luego permanecer otros días en la Comisaría 3ra, fue derivado hasta su casa de fin de semana.

Por otra parte, la defensa de la tía de la menor, sindicada como la madama, insiste con que la mujer sea trasladada al Hospital Psiquiátrico de Zonda, por el estado de salud mental que presuntamente sufre como consecuencia del abuso de sustancias.

Cassab está acusado, junto al dirigente social Roberto “Fido” Galván y la familiar de 32 años, del delito de facilitación y promoción de la prostitución en perjuicio de esa jovencita. La acusada es tía de esa chica y supuestamente la entregó como objeto sexual a Cassab y Galván. También habría intento prostituir a una amiga de su sobrina, otra chica menor de edad.