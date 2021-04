Fotos y video: una persecución de película terminó con una joven pareja de motochorros detenida

Una importante persecución en Rawson dejó como saldo a una joven pareja de motochorros detenida.

Según contó el damnificado a Luis Ezequiel Riveros a Tiempo de San Juan "iba por calle Santiago del Estero hacia José Dolores, para irme a trabajar, voy mandando un mensaje y aparece una moto y me arrebatan el teléfono". Además dijo que salió corriendo para perseguirlos, hasta que en calle José Salvador María del Carril apareció el patrullero. "Les expliqué que me habían robado el celular y me subí al móvil".

Además había un policía de civil que también se unió a la persecución que terminó en Calle 12 de Octubre y Alberdi. "Atravesamos el auto y se cayó mi celular, lo recuperé. Y ya lo habían hasta apagado", dijo el joven. La pareja cayó de la moto 110 cc. en la que habían cometido el arrebato, y que venía manejando la mujer, cuando se vieron acorralados por los policías.

Mirá el video con el testimonio que dio a Tiempo de San Juan, Luis Ezequiel Riveros, el damnificado.