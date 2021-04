Tragedia en Jáchal: murieron dos motociclista tras chocar de frente

Durante la madrugada de este domingo, un trágico accidente en Jáchal terminó con la vida de dos jóvenes. Fueron identificados como Silvio Alaniz, de 26 años, y Fernando Díaz, de 22.

Según dijeron fuentes policiales, el choque se produjo en un tramo de la antigua Ruta 40, en la localidad de Las Aguaditas, en Niquivil, poblado de Jáchal. Ambos circulaban en sentido contrario en motos, tipo enduro. Al llegar a la zona del hecho, impactaron de frente y murieron en el acto.

Aún no pudieron establecer cómo ocurrió el accidente, ya que no se trata de una calle muy transitada. Incluso, en la Fuerza afirmaron que no estaban realizando alguna actividad deportiva. Investiga Comisaría 21ª.