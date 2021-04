Declaró un albardonero, de 23 años, acusado de intentar asesinar a su pareja de 14: ¿qué dijo?

Durante la jornada de este viernes, un albardonero, de 23 años, fue citado por la Justicia para prestar declaración indagatoria. Se trata de Cristian Muñoz y está acusado de intentar asesinar a su propia pareja, una menor de 14 años, afirmaron fuentes de la investigación.

¿Qué pasó? Tal como indicaron las fuentes del caso, Muñoz y su adolescente pareja decidieron ir hacia un canal de Albardón para refrescarse. Fueron junto a dos amigos de la pareja. Estuvieron tomando bebidas alcohólicas hasta que, en un momento, Muñoz le hizo una escena de celos, se enfureció y la tiró al canal.

Luego, se tiró el hombre e intentó ahogarla. La jovencita, afortunadamente, logró zafar de ese intento de homicidio y corrió hasta la casa de su padre. En esa huida, Muñoz la golpeó para frenarla pero no pudo y la menor llegó a la vivienda. Allí, se topó con su hermana, a la que le relató lo ocurrido y el testimonio llegó a oídos del padre.

El hombre se dirigió de inmediato hacia la Comisaría 18ª y radicó la denuncia. El hecho fue en enero. Los efectivos recién lo pudieron atrapar en marzo pasado. Lo pusieron a disposición de la Justicia y, este viernes, lo citaron a indagatoria.

Fue acompañado de su defensa, María Filomena Noriega, quien le recomendó que declarara. Según las fuentes, el muchacho contó que la menor estaba en estado de ebriedad, se resbaló y cayó al canal. Agregó, además, que intentó auxiliarla y que los golpes que tiene son producto de la caída.

Pese a su testimonio, Muñoz está acusado de homicidio en grado de tentativa agravado por ser en contexto de violencia de género. Su padre también afirmó en la Policía que Muñoz golpeaba constantemente a su hija y que, incluso empezó a tomar alcohol y consumir estupefacientes por el hombre. Es más, sostuvo que Muñoz le contagió una enfermedad de transmisión sexual.

Noriega ya presentó la excarcelación pero aún la Justicia no la resuelve. Por otro lado, tras la indagatoria, libraron la orden de traslado hacia el Servicio Penitenciario Provincial pero hasta tanto no se resuelva la excarcelación, no lo trasladarán.