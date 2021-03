En Pocito: llegó ebrio y, por la venta de una moto, terminó golpeando brutalmente a su mujer y a su hija

Durante la mañana del pasado sábado, un violento sanjuanino llegó en estado de ebriedad a su domicilio, en el interior del barrio Margarita Ferrá, en Pocito, se enojó por la venta de una moto y terminó golpeando a su mujer y a una de sus hijas. Ya fue juzgado, quedó libre pero no puede acercarse ni a sus hijos.

Sobre las 8:30, Juan Pablo Gómez llegó borracho a su casa. Se va hasta su habitación y comenzó a discutir con su pareja por el dinero de la venta de una moto que habían realizado. Ante esto, la mujer le pidió que se retirara de la vivienda porque la discusión había provocado llantos a sus 3 hijos.

Posteriormente, el violento empujó a la menor de sus hijas contra la puerta de la habitación y hasta golpeó y rasguñó a su pareja. Según la Policía, la hija también recibió un golpe de puño en la espalda. Luego, el agresor salió del domicilio y la damnificada cerró la puerta con llave por lo que el violento rompió los vidrios de la ventana. Ante esta situación, llamó al 911. Llegó personal policial de la subcomisaría Ansilta y lo detuvo.

Este lunes, pasó por los fueros de Flagrancia, tras estar imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género. La defensa, a cargo de Filomena Noriega, acordó mediante juicio abreviado una condena de 14 meses de prisión de cumplimiento condicional. Es decir, no irá preso pero en ese lapso no puede cometer otro delito sino inmediatamente será detenido. Además, le prohibieron acercarse a la ex pareja y a los hijos, a no menos de 300 metros.