"Te voy a degollar": despertó a su pareja, le mostró un cuchillo y la amenazó de muerte en Zonda

A las 4.20 del domingo, Raúl Eduardo Cortéz despertó a su pareja y madre de tres hijos. La mujer, somnolienta siguió la extraña propuesta del hombre. Lo acompañó hasta el fondo de la casa para hablar de un tema "serio". Nunca esperó la intempestiva amenaza. "Te voy a degollar. Me cansé que me hagas la vida imposible. Yo sé donde tirarte. Te entierro y nadie te va a encontrar", dijo el potencial agresor mientras exhibía un cuchillo de hierro. Así lo confirmaron fuentes judiciales.

La víctima de la amenaza decidió seguir la corriente de su pareja. Hablaron, intentó calmarlo, no contradecirlo. Pero nada sirvió. "Confiá en mí, los niños se van a quedar con papá nomás porque mamá ya no van a tener", insistió Córtez. Y un acto del destino no quiso la fatalidad. La abuela de la mujer despertó, hizo ruido. Así, la denunciante aprovechó para entrar a la casa un momento. Ya no salió. Encerró a todos en la habitación de la abuela, llamó al 911 y esperaron.

Quince minutos más tarde, los uniformados de la Comisaría 14º llegaron a la vivienda zondina. Córtez tiró el arma blanca al techo y lo detuvieron en los calabozos de la Seccional. Pero a las 11, ya estaba en libertad. Volvió a casa y reincidió en la amenazas. "Te has salvado de que no te degollara, pero vas a ver lo que voy a hacer, no te vas a salvar", dijo y se retiró.

Este martes, la Justicia resolvió sentenciar a Raúl Eduardo Cortéz a un año de prisión en suspenso, dos años de reglas de conducta, prohibición de acercamiento, prohibición de actos turbatorios y remisión al Juzgado de Familia a los fines pertinentes.