El día que San Juan se vio revolucionada con un caso similar al de Maia

La desaparición y el secuestro de una nena de 7 años en la provincia de Buenos Aires genera conmoción en propios y extraños. La chiquita fue vista por última vez con un conocido de su madre y, desde entonces, no hay rastro de su paradero. El tiempo pasa y la preocupación crece, por lo que el caso inevitablemente tiende a recordar a uno muy parecido que sucedió en San Juan.

Hace un poco más de un año y medio, tres hermanitas de 6 y 8 años desaparecieron en Caucete y, tras la denuncia en la Policía, un gran despliegue policial se montó con el objetivo de encontrar con vida a las nenas. En las inmediaciones de un basural, las menores habían sido vistas por testigos con un amigo de su madre y el temor de que podrían haber sido raptadas ganó terreno. Al cabo de unas horas de búsqueda, las encontraron al igual que a su captor, conocido como 'Chingolo'.

Imagen de la búsqueda en el basural de Caucete

Al igual que la mamá de Maia, la madre de las niñas sanjuaninas conocía al sujeto que se había llevado a las menores sin dar aviso y con él solía cartonear. Era por eso que había cierto vínculo de confianza, tal y como sucede con el caso que hoy sacude al país. Tanto 'Chingolo' (Mario Antonio Ortíz) como el secuestrador identificado como Carlos Alberto Sierra aprovecharon la cercanía que tenían con la progenitora para relacionarse con las nenas y convencerlas para trasladarse a otro lugar.

Otro punto en común entre el caso sanjuanino con el que movilizó a la Policía de Buenos Aires y fuerzas federales es el estado de decadencia en el que las menores vivían. Envueltas por una pobreza extrema, tanto Maia cómo las hermanitas cauceteras vivían en un ranchito y tenían algunas pertenencias. Sin padres presentes, vivían al día con lo poco que conseguía su madre recolectando basura.

Mario Antonio Ortíz más conocido como 'Chingolo'

Aunque las mellizas y la niña más grande fueron halladas con vida un día después de desaparecer, el 8 de julio de 2019, tristemente, la investigación judicial que se desencadenó en torno al hecho reveló que habían sido abusadas por el ciruja de 43 años. En Cámara Gesell, las menores dieron detalles del infierno que vivieron en manos del hombre al que consideraban como un tío.

Si bien trascendió en las últimas horas que el sospechoso que se llevó a Maia tiene antecedentes por abuso sexual, hasta el momento la investigación que transcurre en la provincia de Buenos Aires aún no se ha establecido como un rapto, es decir un secuestro con fines sexuales.

El lugar donde Chingolo mantuvo cautivas a las hermanitas

En octubre de 2019, el juez Guillermo Adárvez del Tercer Juzgado de Instrucción procesó con prisión preventiva a Ortíz por abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por su condición de guarda por tres hechos -es decir por las tres víctimas que padecieron las agresiones sexuales-. Al mismo tiempo procesó sin prisión preventiva a la madre de las niñas por exhibiciones obscenas. Es que la chiquitas habían delatado a la mujer, en su testimonial, por mantener relaciones sexuales frente a ellas.

Acorde al relato de una vecina, la pequeña de 8 años le contó a su mamá M.P (no se identifica a la madre para resguardar la integridad de las menores) lo que las tres padecían en manos de 'Chingolo', pero aseguró que no le creyó. La nena le habría dado detalles de las vejaciones a las que eran sometidas, aunque no habría conseguido una respuesta favorable pues continuaron estando a cargo del acusado.

'Chingolo' "cuidaba" de las niñas cada tanto y se las llevaba a su ranchito ubicado en la Planta de Reciclaje de Residuos de Las Talas, en el distrito caucetero.

Otro de los conocidos que prestó declaración para la instrucción comentó que en varias oportunidades le advirtió a la madre sobre el comportamiento del acusado del aberrante delito y, como ya lo había indicado la mayor de las hermanas, nuevamente descartó la versión sin hacer caso omiso a lo que le estaban apuntando, pese a la gravedad de la cuestión.

Así, las hermanitas continuaron relacionándose con el hombre al que nunca acusaron directamente en Cámara Gesell. En sus declaraciones -recortadas y omitidos los detalles en este artículo- evitaron la confesión dadas sus retraídas personalidades, sumisas ante la presencia de su madre, con síntomas asociados a la vergüenza y con confusión de conceptos entre el sexo, el afecto, el cuidado y la desconfianza, según señaló el reporte psicológico.

A pesar de la conducta restrictiva de las menores, el entender de los profesionales que intervinieron se centró en sus gestos y sus acciones como la hipervigilancia de una de ellas, es decir preocupación para que ninguna de sus hermanas escuchara lo que tenía para contar. Además, los conocimientos sexuales que manejaban pese a su corta edad fueron suficientes como para llegar a la conclusión, entre otros tanto signos, de que habían sido víctimas de abuso sexual y de violencia física -pues no sólo las atacaba sexualmente sino que también las amenazaba y golpeaba- , siendo la mayor la más afectada por ello.

Con la intervención de la Dirección de Niñez, las chiquitas fueron puestas bajo custodia del papá de la mayor, quien ya antes había denunciado a la madre por el desempeño de su rol ante el 102 pero por la burocracia de los trámites nunca logró la tenencia de su hija. Profesionales convinieron que el hábitat y el ambiente de familia que ofrecía el hombre, con su pareja y demás hijos era el mejor lugar para las pequeñas, de modo que no fueran puestas en adopción y posiblemente fueran separadas.

Desesperada búsqueda en Buenos Aires

La búsqueda en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires se intensificó este miércoles por la mañana cuando se conocieron imágenes de cámaras de seguridad que llegaron a la Fiscalía 54 de la Ciudad, según publicó Telam.



La primera imagen que se detectó de Maia y su captor, a quien la madre de la niña identificó como "Carlitos", fue en la estación de trenes de Liniers, del ferrocarril Sarmiento, a las 9.50; y luego se pudo detectar que a las 10.15 bajaron en la estación de la localidad bonaerense de Castelar, partido de Morón.

Con esos datos, el municipio de Morón rastreó las cámaras de seguridad y volvieron a divisar a Maia y al hombre cuando cruzaban la avenida Santa Rosa, que divide los partidos de Morón e Ituzaingó.



A pocas cuadras de allí, el hombre se detuvo en la puerta de una escuela, la número 17 "Héroes de Malvinas", y cruzó una calle para que Maia entre a una panadería a pedir comida. Minutos después ambos continuaron el trayecto en bicicleta por la avenida Muñiz hasta el cruce con la calle Nahuel Huapi, a unos 200 metros de la colectora de la autopista del Oeste.



Ese fue el último rastro de la niña junto al captor que tienen los investigadores, y pasado el mediodía hallaron nuevos registros que los ubican en la colectora de la autopista del Oeste en dirección hacia el partido de Moreno. Las imágenes pertenecen a las cámaras del Municipio de Ituzaingó y fueron tomadas el pasado lunes a las 11.01 y 11.03 de la mañana, donde se observa el paso de la bicicleta del sospechoso con la niña detrás suyo.