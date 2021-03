Atroces mensajes de un hombre a su ex: “Querés que vaya y te mate, me mando una carnicería”

El calvario que vivió una joven de Pocito por parte de un hombre fue brutal. Tal fue la gravedad que este sujeto le escribió graves amenazas cuando ella se dirigía a denunciarlo.

Miembros de la UFI CAVIG y el abogado defensor llegaron a a un acuerdo de juicio abreviado, el juez homologó y sentenciaron al imputado L.N. Navarro a la pena de 6 meses de prisión condicional por el delito de amenazas simples y dos años de reglas de conducta.

El grave hecho pasó el pasado 26 de febrero por la noche. La víctima se encontraba en su casa y le pidió a su ex que vaya a su casa y saque todas sus pertenencias. Este comenzó a insultarla por teléfono y ella se dirigió a la comisaría para pedir ayuda. En ese instante, Navarro empezó a mandarle mensajes como: “Cagaste, donde pija estas”, “te estoy buscando, querés que vaya y te mate, mirá que no hay nadie, voy y me mando una carnicería y listo”.

La víctima, asustada fue por el CAVIG e hizo la denuncia correspondiente. En este lugar, la damnificada expresó que ellos tuvieron una relación de tres años y que decidió terminarla por las agresiones físicas y verbales de Navarro, pero que nunca quiso denunciarlo.