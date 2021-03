Ponen freno al juicio contra el tatuador sanjuanino acusado de 'pornovenganza': por qué

El tatuador sanjuanino Patricio Pioli, acusado de sextorsión en La Rioja, deberá esperar por el juicio en su contra después de que se postergara por falta de fiscales en la Justicia de esa provincia. Según publicó el medio local Fenix, la primera audiencia por el caso que promete sentar jurisprudencia estaba prevista para el 22 de marzo, pero por la falla judicial se suspendió.

Acorde a la información proporcionada, el comienzo del plenario que tiene al artista oriundo de San Juan en la mira -denunciado por difundir imágenes íntimas de su ex pareja sin su consentimiento- se desarrollaría en abril, aunque se desconoce por el momento en qué fecha sería.

Según detallaron fuentes allegadas al caso, la postergación fue por diez días -como mínimo- por cuestiones extraordinarias. Es que por motivos de salud no hay fiscales para llevar a cabo el debate, según detalló el diario El Independiente de La Rioja.

Paula Sánchez Frega fue la riojana de 29 años que se convirtió en la primera mujer del país que logró avanzar con una causa de 'pornovenganza', luego de llevar a juicio oral al hombre que acusó por el delito de sextorsión. La denunciante le endilgó difundir material íntimo sin su consentimiento tras amenazas.

Como esta no es la primera vez que el juicio se frena y el caso ofrece novedades que causan indignación a la presunta víctima, Sánchez Frega sostuvo: “Yo quiero y necesito que esto termine. Es un constante calvario y muchas veces me dan ganas de dejarlo todo. Sin embargo, sigo porque detrás de mi historia hay muchas más que no pudieron ni denunciar ni vivir para contarla”.

En enero de 2020, Pioli -que estuvo detenido tras las rejas- recibió la prisión domiciliaria y ello promovió la molestia de la joven, quien explotó en las redes sociales. Luego de que el Tribunal Superior de Justicia le otorgara el beneficio, la ex pareja del sospechado manifestó: expresó: "Otra vez a la domiciliaria para que todos los riesgos procesales para mi persona se ven facilitados de la mano de esta justicia machista, violenta y que apaña a los violentos".