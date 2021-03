Desde la cárcel, habla el caucetero acusado de abusar de su hija y prostituirla

El hombre detenido y acusado de abusar reiteradas veces a su hija y entregarla a otros hombres, habla por primera vez desde el penal de Chimbas. El caucetero, al que algunos califican como un pervertido sexual, se despecha con explosivas declaraciones en las que jura que es inocente y tira con munición gruesas contra algunos personajes públicos. Sobre su hija, la denunciante, sostiene que “no puedo creer que me haya hecho esto” y “todo es mentira, está manipulada y amenazada”. Dice que detrás la denuncia está el ex intendente Julián Gil, su compadre y antiguo jefe político, que se veía a escondidas con su hija siendo que esta era menor y que, además, le debe una suma millonaria. No pierde la oportunidad para afirmar que fue atacado dentro de la cárcel, que vive amenazado y que la abogada María Filomena Noriega, su ex defensora, hizo que no declarara y le pidió que no mencionara a Gil.

El empresario y ex funcionario municipal de Caucete –está identificado, pero no lo menciona para preservar a la presunta víctima-, está preso desde noviembre de 2019. Una de sus hijas, hoy mayor de edad, denunció que éste la abusaba sexualmente desde que ella tenía 13 años y la entregaba a otros hombres conocidos en Caucete, a cambio de favores políticos o negocios. De hecho, en base al testimonio de la chica y las supuestas pruebas, fue procesado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, promoción de la prostitución infantil y promoción a la corrupción de menores, todo esto agravado por el vínculo. El caso es escandaloso, al punto que salpicó a otros personajes cauceteros como al ex intendente Julián Gil, al puntero político Silvio Ibáñez y a Emilio Mendoza Merelles, hijo de otro ex jefe comunal.

Cuestiona a su hija

Con voz quebrada y de bronca, sostiene que es mentira lo que denuncia su hija. “No hay motivo ni razón para lo que ella me haya hecho esto. Hay mentiras alevosas y muy groseras. Voy a dar un ejemplo. Mi hija denunció que también abusé de mis otras hijas, incluso de mi cuñada, todas menores. Todas ellas, hasta mi cuñada, declararon en Cámara Gesell y todas negaron que yo haya abusado de ellas y ni tienen síntomas de nada. Dice que la abusé, una vez que fuimos a Valle Fértil. En ese viaje del que habla, estuvieron cerca de 30 familiares, chicos y grandes, todos en la misma casa. Esas personas fueron a declarar, pero la desmintieron porque no pasó nada”.

Nicolás Fiorentino, su abogado, señala que no existen fotos y videos de los supuestos abusos como si dijo en un primer momento. “Hay fotos en la que aparece una chica y que la denunciante dice que es ella, pero cualquiera que las vea puede darse cuenta que es otra persona”, dijo el letrado. También cuestiona otras pruebas, como imágenes de pornografía infantil extraídas de un celular que, según el abogado, no pertenece a su cliente. Y su carta más fuerte es que las otras hermanas de la denunciante declararon y negaron haber sido víctimas de abusos o haber visto que su padre sometiera a la hermana mayor. Explican que los informes psicológicos sobre la denuncia y sobre él mismo le favorecen.

l detenido también niega que haya entregado a su hija a otros hombres. “No tengo nada ver con eso de que ella se prostituía. Nunca lo hice, es mi hija. Ella denuncia que yo la prostituía con cuatro hombres, pero primero no da nombres. Y dice que no tenía ninguna relación sentimental en ese momento. Cuando hace la ratificación de esa denuncia, da nombres. Menciona a Julián Gil, Silvio Ibáñez, Emilio Mendoza hijo y Adrián “El Gallo” Reynoso. Toda esa gente ha pasado por el juzgado y la ha desmentido porque es mentira que yo la prostituía”.

Contra Gil

Ahí apunta contra el ex intendente de Caucete: “el único que ha mentido en esas declaraciones es Julián Gil. El único violador y degenerado es Julián Gil porque violó a mi hija menor, incluso ha violado a mi hija mayor. Porque cuando mi hija mayor tuvo relaciones con Gil a escondidas mías, era menor de edad. Incluso ha hecho una presentación, en el que se burla del juez y donde dice que la conoció recién cuando cumplió los 18 años. Eso es falaz. Porque en noviembre de 2016, la esposa de Gil descubre ese romance. La mujer le hace problema y él le revienta la cabeza a golpes y la manda a una clínica. Esto es conocido por todos”.

Por otro lado, responsabiliza al ex jefe comunal por la denuncia. “El autor ideológico de esta denuncia en mi contra es Julián Gil. Hace todo esto porque me debe mucha plata. Yo le hice la campaña a intendente y me debe más de 5 millones de pesos. Además, porque descubrí que tenía una relación con mi hija. Nunca podía aceptar eso y me voy a oponer siempre. Es mi hija, mi sangre. Y no voy a permitir que un degenerado de 60 años ande con mi hija de 18. En realidad, mi hija está muy enamorada de él y la manipula. Sí, era mi amigo, conocía a toda mi familia y era el padrino de mi hija más chica. Ni muerto voy a permitir que siga viéndose con mi hija. Y lo quiero preso”, larga sin empacho.

Cuenta que conoce a Gil desde que era niño. Que en 2015 lo eligió de compadre. “Maldigo el día que lo elegí como padrino de una de mis hijas. Ese año se candidatea como intendente y me pongo a hacerle la campaña. De ahí ganamos y soy nombrado secretario de Medio Ambiente. Asumimos el 10 de diciembre de 2015. A mediados de enero del año siguiente, Gil me propuso firmar 13 expedientes falsos por 1.962.000 pesos y le respondí que no. Porque no iba a prenderme en negocios turbios. Él lo tomó a mal, se sintió muy molesto y me increpó. Eso generó un entredicho y el distanciamiento. A fines de ese mes, yo presenté la renuncia al cargo porque en cosas raras no me prendo. Después, al tiempo, me entero que salía con mi hija. Y eso fue peor, no lo podía ni ver”.

También relata un episodio en el que encontró un paquete, supuestamente de droga, a su hija mayor y eso generó una discusión con ella. “Se enojó y me gritó: ‘voy a hacer lo que me dijo Julián Gil. Te voy a denunciar, te voy a hacer meter preso por violador de hijas. Julián Gil tiene gente pesada que, por unas monedas, te va a hacer desaparecer’. Eso me dijo. Además, en unos mensajes que se mandaron entre ellos, él le dice que me denuncie. Eso está en la Justicia. Pero todavía no me borro de la cabeza esa amenaza. Y la cumplió”, expresa el hombre.

Dispara en otras direcciones

En otra parte de la entrevista, vuelve y afirma que muchos mintieron en la causa. “Los que han mentido son Emilio Mendoza hijo y Julián Gil. Por ejemplo, Emilio Mendoza dice que conoce a mi hija porque la vio en una estación de servicio y era reina. Y eso es mentira, él vivía en la misma cuadra que mi hija. La madre de mi hija le permitía a la niña, siendo menor, ir a jugar a la casa de Emilio Mendoza hijo. Que no diga que no la conoce. Una vez la llevó de viaje a Córdoba, siendo que ella era menor. Igual que mi hija que, al momento de la denuncia, dice que no tenía ninguna relación. Pero en la investigación de la Policía salta que ella mantenía un romance desde hace tiempo, y siendo menor, con Julián Gil”.

Ahí carga contra la madre de la chica, una ex pareja suya. “Si mi hija hizo lo que hizo, tuvo el consentimiento de su madre. Porque vivía con su mamá. Esta mujer siempre me desautorizó, nunca me dejaba que pusiera límites o le diera ejemplo. Mi hija hacía lo que quería apañada por la madre”.

El ex funcionario municipal jura su inocencia y expresa que quiere preso a Julián Gil. “Esto es difícil y ahora estoy preso injustamente. Todo es falso y el autor ideológico es Julián Gil. Quiero que caiga preso. Me hace esto porque me debe mucho dinero y porque se veía a escondidas con mi hija y lo descubrí. Pero acá hay muchas cosas más, muchas cosas que yo sé sobre Julián Gil. Él tiene miedo que yo hable. Cuando salga en libertad, voy a ir a la Justicia y voy a denunciar todo lo que Julián Gil se ha robado y obligó a su familia a falsificar un montón de cosas para quedarse con plata. Lo vi con mis propios ojos. Me amenazó con un arma, el muy cobarde. Pero todo va a salir a luz, todo llega y se va a saber la verdad”.

A una abogada

A otra persona que menciona es la polémica abogada María Filomena Noriega y habla de una amenaza de muerte. “Fui amenazado por la doctora María Noriega que, mandada por Julián Gil, me dijo que me abstuviera de declarar, que no dijera nada sobre Gil o que me hiciera cargo de la denuncia. Porque me dijo que Gil era muy pesado y tenía contactos en toda la provincia y me podían matar dentro de la Central o en el Servicio Penitenciario. Eso ocurrió, casi me mataron a golpes en la cárcel y yo denuncié lo que sucedió. Eso fue al principio, cuando Noriega era mi abogada y por consejo de ella me abstuve de declarar. Después, mi otro abogado pidió una ampliación de indagatoria, pero me la postergaron y pasaron meses. Todavía no puedo declarar”.

El hombre se muestra desesperado, pero le manda un mensaje a su hija. “Esto es muy doloroso porque la que me denuncia es mi propia hija. Le diría que la quiero, que, a pesar de todo lo que estoy pasando, la perdono. Sé que es buena, pero está inducida y amenazada por Julián Gil. Sé lo que es capaz de hacer este hombre, es un sínico y sicario”.

No olvida que su compadre y ex amigo, está denunciado por el presunto abuso sexual de su hija menor y que esa causa no avanzó. “No sé por qué, habiendo pruebas del abuso de mi hija menor, este hijo de pu.. sigue libre y yo estoy preso”, indicó.

Al final, vuelve a cargar contra el ex jefe comunal y pide protección. “Lo único que pido es Justicia y que Julián Gil vaya preso. Toda la verdad se va a saber algún día. Quiero decir que, si a mí me pasa algo o muero, el responsable es Julián Gil. Casi me mataron y lo van a volver a intentar”.