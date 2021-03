En la mañana de este viernes, condenaron a un ex policía sanjuanino por amenazar y golpear a su pareja. También, le incorporaron el delito de tenencia de arma de guerra, todos en concurso real. El juez Diego Sanz le dio 3 años de prisión de cumplimiento condicional. Es decir, no irá detenido pero si en ese lapso comete otro ilícito, caerá preso de inmediato.

Se trata de Jorge Lucio Reta, un jubilado de la Policía de San Juan, quien inició una discusión con su pareja, a raíz de que el perro que le regalaron a una de sus hijas había entrado a su casa. El hecho fue el pasado 6 de marzo. Este simple episodio del animal lo enfureció y empezó a tirar objetos en la casa, a insultar a la mujer y hasta la tomó del brazo, la zamarreó, la empujó y le ocasionó lesiones múltiples.

Dos días después, volvió a discutir con la mujer frente a los hijos y la amenazó diciéndole: "Andá hace la denuncia, yo tengo contactos. Si vos me denuncias, no vas a vivir para contarlo porque te voy a degollar. Si me llega algo, me vas a conocer".

El pasado martes 9 de marzo, la víctima se presentó en el CAVIG, efectuó la denuncia y hasta contó que el ex policía tenía dos armas de fuego. Allanaron la vivienda y detuvieron a Reta. Además de la pena condicional, lo excluyeron del hogar y le prohibieron acercarse a la mujer.