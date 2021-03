"Te voy a matar, ya le avisé a tu papá": la amenaza de un sanjuanino contra su pareja

El pasado domingo 21 de febrero, una mujer se encontraba de viaje, junto a su hijo y a su madre, en Valle Fértil. Ese día, le llegó un mensaje de su ex pareja, el que le afirmaba que la iba a matar cuando regresara a Santa Lucía y que "ya le avisé a tu papá, por cada una de las que me has hecho".

Ese mensaje se lo mandó por mensaje de WhatsApp. El domingo siguiente, 28 de febrero, la víctima se dirigió hacia el CAVIG y radicó la denuncia en contra de su ex pareja, identificado como Luciano Álvarez Rodríguez. El hombre no tenía antecedentes penales pero igual quedó detenido por amenazas simples.

Diez días después del hecho, el violento fue juzgado y lo condenaron a un año de prisión de cumplimiento condicional. Es decir, no irá preso pero, ante la comisión de un nuevo ilícito, caerán detenidos de inmediato. Además, le impusieron una prohibición de acercamiento a 200 metros de la víctima y lo obligaron a que realice tratamiento en centro de violencia familiar por seis meses.