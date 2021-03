Lo condenaron y le prohibieron acercase a sus padres y a su ex, pero aún así, los atacó

Carlos Vázquez, que tiene condena en Flagrancia, tenía prohibido acercarse a sus padres y su ex pareja (vive con ellos), pero aun así incumplió una orden judicial y se acercó al domicilio donde estaban todos. Pero eso no es todo, trató con agresividad a su ex e intentó golpear a su papá que intentó defender a la mujer.

Todo pasó cerca de las 21:30 horas del domingo. Los padres de Vázquez se encontraban en el fondo de la casa cuando empezaron a sentir gritos al frente de la vivienda. Ambos corrieron a la puerta y se toparon con la imagen del hombre -muy enojado- discutiendo con la mujer. El padre salió de inmediato, se interpuso entre ellos para ayudar a la chica y lo empezó a empujar para que saliera de la casa.

Carlos Vázquez se alteró aún más y comenzó a insultar a su papá e intentó darle una trompada, pero no lo logró porque su hermana se interpuso entre ellos.

En ese trajín un familiar llamó al 911, los efectivos se hicieron presentes y se llevaron detenido a este sujeto por el delito de incumplir una orden judicial, más conocida como perimetral.

Cabe destacar que Vázquez en diciembre del año pasado fue condenado a la pena de 1 año de prisión condicional por el delito de lesiones leves agravadas por ser cometidas en contexto de violencia intrafamiliar y de género. También la Justicia le ordenó no acercarse a sus parientes, orden que ahora incumplió.