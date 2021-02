Sanjuanina teme por su vida y pide que no le den la prisión domiciliaria a su ex

Una sanjuanina llamada Renata Agustina Costa realizó un desesperado pedido de ayuda ante las autoridades y los medios de comunicación por miedo a ser asesinada por su expareja. Un sujeto identificado como Hernán Conte Grand, que tiene varios antecedentes por violencia y fue alojado en el Penal de Chimbas por tentativa de homicidio, violencia de género, daños y resistencia a la autoridad, por decisión de la jueza Gema Guerrero como subrogante del Primer Juzgado de Instrucción.

Dentro de los episodios más preocupantes, se encuentra uno sucedido el pasado 21 de noviembre de 2020 cuando Conte Grand se presentó en la vivienda de la mujer en el Médano de Oro para pedirle retomar la relación, a lo que ella se negó y fue atacada al punto tal que terminó siendo agredida físicamente ante la presencia de sus hijos. Además Conte Grand prendió fuego el lugar, destrozó el auto con una garrafa y luego argumentó que tenía presuntos problemas psiquiátricos, según contó la víctima en otra nota publicada por este diario.

Por aquel violento episodio la jueza Gema Guerrero del Primer Juzgado de Instrucción envió a Conte Grand directo al penal, pero la defensa del sujeto solicitó la prisión domiciliaria para tratar un problema de adicciones, según contó la víctima en un comunicado. Luego, pasada la feria judicial, la víctima se interiorizó sobre la causa y descubrió que el sujeto violento había sido derivado a Psiquiatría del hospital Marcial Quiroga y que siguen solicitando la prisión domiciliaria para realizar un tratamiento ambulatorio.

Ante esta realidad la mujer solicita que el beneficio no sea concedido por miedo a ser ultimada por el hombre que ya intentó lastimarla en otras oportunidades. "Por favor no quiero ser un nombre más en las listas de femicidio ya que he presentado las amenazas antes realizadas por Hernán Conte Grand y no quiero que termine con mi vida, porque temo que si le otorgan el beneficio que el pide por adicción yo ya no pueda tener voz", sostuvo la víctima en su cuenta personal de Facebook.

Además la mujer asegura que a Conte Grand le hicieron tres pericias psicológicas y todas dieron negativas “no entiendo por qué lo enviaron al hospital”, dijo. Y manifestó tener miedo de que se escape y vaya a buscarla para hacer algo peor como asesinarla, tal cual fue la intención el pasado 21 de noviembre cuando se encontraba sola en su casa a la que no quiere volver por falta de seguridad y protección judicial.