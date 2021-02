El crimen del Médano, sin culpables: el único detenido fue liberado por falta de pruebas

A casi dos meses del brutal crimen en Médano de Oro, en el que Francisco 'Paco' Archilla fue asesinado de siete puntazos en el interior de su casa, la causa volvió a foja cero tras el fallo del juez Diego Sanz, que decidió dictarle la falta de mérito al único sospechado por el homicidio.

Es que Reinaldo Vicente Ahumada recuperó la libertad tras permanecer detenido cerca de dos meses en el Penal de Chimbas, a donde había sido enviado luego de declarar frente al titular del Cuarto Juzgado de Instrucción. Según manifestaron fuentes allegadas al caso, la decisión del magistrado se conoció el martes último.

Esta determinación no significa que Ahumada haya quedado totalmente desvinculado de la investigación, sino que el juez entendió que no habría pruebas suficientes para mantenerlo tras las rejas. "Con mucho criterio, el juez tomó la decisión de dictarle la falta de mérito. Estoy convencido de que mi cliente no hizo nada y tuvo la mala suerte de quedar en la mira", indicó su abogado defensor Nicolás Gómez.

Francisco Archilla, el hombre de 60 años que fue asesinado

Acorde señaló el letrado, su defendido había quedado en el centro de las sospechas después de que una testigo manifestara haberlo visto merodeando la zona días antes del atroz crimen. Sin embargo, todo se habría tratado de una confusión. "La descripción de la moto y el casco de Ahumada eran similar a la de este supuesto sujeto que se lo vio cerca del domicilio de la víctima, pero no era", agregó.

Conocido como “El Pelado” y de 39 años, era amigo del fallecido y también vecino de la zona de Médano de Oro.

Archilla, de 60 años, fue encontrado asesinado la mañana del pasado 17 de diciembre. El hombre mayor tenía, al menos, 5 puntazos y estaba dentro de su casa en calle 6, al Oeste de Ramón Franco. Lo que llamó la atención fue que no habían forzado la puerta ni otros accesos y aparentemente no alcanzó oponer resistencia.