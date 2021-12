Sentencian a un sanjuanino por manosear a menores y ofrecerles dinero a cambio

Este miércoles por la mañana se llevó a cabo un juicio abreviado en la Sala 3 del Sistema Acusatorio. El juez de garantías Diego Sanz condenó a 3 años de prisión condicional a H.L.B. acusado de manosear a tres jóvenes.

Fuentes judiciales expresaron que quedó acreditado que este hombre manoseó a dos de las chicas por arriba de la ropa. Pero además H.L.B. le ofreció dinero a cambio a las tres víctimas.

El fiscal interviniente en la causa explicó que, el magistrado le otorgó al sentenciado reglas de conducta, no acercarse ni tener contacto por ninguna vía con las víctimas. Además, no deberá sobrepasarse con el consumo de estupefacientes, ni bebidas. Deberá someterse a un tratamiento psicológico y no deberá cometer ningún otro delito.

Este caso se resolvió mediante un juicio abreviado tras un común acuerdo entre el fiscal Duilio Ejarque y el defensor particular, Faustino Gelvez.