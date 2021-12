Con 12 años, ladrones lo golpearon y le robaron su bici de BMX en Rawson: hay un detenido

Luego de los pedidos desesperados de Noelia, madre del pequeño que fue víctima de un robo el pasado viernes en la pista de bicicross en Rawson, apareció la bicicleta -modelo BMX- que le fue sustraída a su hijo de 12 años. Además, personal policial también pudo dar con el rodado.

Su madre lo informó por redes sociales, pero también lo confirmó el subcomisario Maximiliano Calderón de la Brigada de Investigación Sur, la cual se encargó de la investigación correspondiente. Tras varios días de seguimiento, atraparon a un delincuente que al verificar sus datos corroboraron que es menor.

En el domicilio que fue allanado se logró dar con la bicicleta BMX que la madre del pequeño había sacado en cuotas y que todavía estaba pagándola. A simple vista no tuvo cambios, seguía con el mismo color y las calcomanías.

La bicicleta fue hallada sin ningún tipo de cambio.

Noelia mostró en las redes el agradecimiento con todos por cómo se viralizó la situación de su hijo: “(…) enormemente agradecida de cada uno que compartió y me dio aliento a seguir buscando que tenía que aparecer.”

Además de los agradecimientos, expresó que su hijo nuevamente está feliz por la recuperación de su bicicleta y que su “angustia desapareció”. Así finalizó el mensaje:

“Y si... las buena noticia inundo nuestra familia, Valentino otra vez tiene una sonrisa y su angustia desapareció, esta es la emoción de un nene de 12 años y sin dudas quiero compartirlo con Uds... La gente buena existe y gracias uds mi hijo hoy es feliz... Con mucha emoción quiero decirles que estoy en deuda con miles de personas, fuimos noticia provincial y nacional, los invito a que como me sucedió a mí, uds también compartan sus pertenencias las cuales fueron sustraídas así San Juan lo viraliza y pueden ser rescatadas, no pierdan las esperanzas... Gracias a las personas que se preocuparon por mi hijo por su estado de salud, y por la situación... Espero no olvidarme de nadie... MUCHAS GRACIAS.” (sic)