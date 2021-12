Le dio una paliza a su pareja y después llamó a la Policía: "Te voy a terminar matando"

Un sujeto violento, identificado como Gustavo Daniel Toro, fue condenado a 8 meses de prisión condicional por darle una paliza a su pareja.

Todo ocurrió en el Lote Hogar 59, en Chimbas, el sábado pasado por la madrugada. Toro llegó a su casa y comenzó a discutir con la víctima en la cocina. La pelea se puso más violenta y el sujeto le dio una cachetada a su esposa y luego le pegó una piña a la ventana, al punto de cortarse la mano.

La mujer fue hasta su habitación para esconderse y calmar a su hija que estaba presenciando todo y el violento la persiguió y amenazó. "Llamá a la Policía, decile todo lo que te hice. Llamala porque te voy a terminar matando. Yo voy a caer preso pero en algún momento voy a salir y vos me vas a pagar todo lo que me has hecho", amenazó Toro a la mujer.

De hecho, fue él mismo quien llamó al 911. Cuando el patrullero llegó a la casa se lo llevó preso y este lunes fue condenado. Como recibió una pena de prisión condicional no irá al Penal pero tampoco puede acercarse a la víctima y fue excluido del hogar.