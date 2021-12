"Si querés, yo redacto el escrito": así encubrió Ortega a Parisi, el otro funcionario imputado en la causa

Este miércoles se celebró la audiencia de formalización del caso que sacude al Poder Judicial puertas adentro y que tiene en el centro de las miradas no a uno sino a dos funcionarios judiciales. El más complicado es Mario Héctor Parisi, quien está sospechado de haber cometido tres delitos en un contexto de violencia de género, y el otro es su colega, el secretario relator de la Corte de Justicia Juan Pablo Ortega, quien también quedó imputado aunque por la figura de encubrimiento.

Según acusaron los fiscales del Ministerio Público, Ortega intentó persuadir a la denunciante para cambiar su versión de los hechos con el objetivo de favorecer a Parisi. Incluso se ofreció redactar una nueva declaración de la mujer para retractarse de los dichos que comprometían al coordinador de Flagrancia y de la Unidad Conclusiva de Causas.

"Si querés, yo te redacto el escrito y luego le ponemos tu firma", le dijo Ortega a la denunciante. Así lo aseguraron los fiscales de la UFI CAVIG Roberto Ginsberg y Claudia Salica en la presentación de su teoría del caso. Acorde explicaron, la mujer mantuvo una conversación telefónica con Ortega a través de un tercero, un amigo de Parisi que llegó hasta su casa con un "paquete del silencio", con dólares y pasajes al exterior.

El mediador que buscó a la denunciante en su domicilio -identificado como Jorge Gil- para ofrecerle 4600 dólares en efectivo y dos pasajes con destino a México tomó contacto con la mujer, supuestamente, para conocer "la otra campana" de lo sucedido. Sin embargo, según Ginsberg, en una primera comunicación telefónica le dijo que tenía tres opciones: seguía el proceso judicial, recibía dinero a cambio de silencio o recomponía la relación con Parisi. Además le preguntó: "¿Cuánto querés?".

El segundo llamado del amigo de Parisi a la denunciante fue para decirle que estaba en la puerta de su casa, que le abriera ya que "tenía buenas noticias". Lo siguiente fue que, en persona, le entregó un sobre rojo con los pasajes que partían de Buenos Aires y tenían escala en Bogotá y los dólares. Le manifestó que "Mario quería continuar, que hicieran el viaje juntos", pero la respuesta de la mujer fue negativa.

Para tratar de convencerla, Gil le sugirió que tenía que ayudar a su ex y le comentó que Juan Pablo Ortega ya lo estaba haciendo. En ese momento, le dijo "ahora te comunico con él" y le pasó el teléfono. Acorde sostuvo Ginsberg, el funcionario judicial le manifestó: "La imagen social de Mario está destruida, hay que ayudarlo, tendrías que hacer unas pequeñas declaraciones en tu denuncia, tendrías que decir que vos lo agredís primero". Luego se ofreció a escribir la declaración él mismo. Sin embargo, la mujer le respondió que no lo haría ya que no quería quedar como una mentirosa y cortó la comunicación.

Por esa acción, el MPF decidió imputar a Ortega por encubrimiento en calidad de autor, siendo una pieza clave en la presunta comisión de la desobediencia de una orden judicial por parte de Parisi, que le impedía contactarse directa o indirectamente con la denunciante.

Durante el relato del fiscal, Ortega, que también coordina la Asistencia Jurídica al Colegio de Jueces del Sistema Acusatorio y es el responsable de la Escuela de Capacitación Judicial de la Corte, gesticuló con cada afirmación que se realizaba sobre su persona, como sorprendiéndose e indignándose de lo que se decía sobre él y lo que supuestamente hizo. No obstante, sus expresiones sólo fueron corporales ya que decidió abstenerse a declarar.

Por su vinculación con la causa, los fiscales le pidieron al juez de Garantías Matías Parrón que le dictara una orden de restricción con la denunciante y el magistrado accedió, ordenándole una prohibición de contacto con ella. Por los próximos 6 meses, los investigadores intentarán encontrar evidencias que sustenten su acusación contra Ortega, que es defendido por Fernando Echegaray.

Parisi, por su parte, quedó en libertad pero fue imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género, amenazas agravadas por el uso de arma blanca y por desobediencia de una orden judicial.