Mató a su pareja y está convencido que él era la víctima: mirá en detalle todo lo que declaró

El juicio contra Diego Espejo, sujeto acusado de matar a su pareja Oscar Mura se encuentra a muy poco tiempo de su término; y después de que todos los testigos declararon en la causa, Espejo declaró y contó muchas situaciones que vivió con el ahora difunto Mura. Dio a conocer cómo lo conoció y cómo comenzó el martirio por el cual supuestamente pasó desde que lo vio por primera vez.

Fuentes de la justicia dieron a conocer que, en sus primeras declaraciones que hizo el pasado lunes en Sala 5 del Sistema Acusatorio este dijo: “Vivía con amenazas, con golpes, obligándome a no estar con otras personas. Me estaba alejando de mi familia. Estaba pasando por un momento que no se lo deseo a nadie” expresó en frases entrecortadas ante el triunvirato de jueces el imputado Espejo.

“Me tenía drogado, alcoholizado en el departamento”, expresó Espejo.

Antes estas frases entrecortadas, Espejo empezó a contar cómo conoció a este sujeto. Resumiendo su declaración, dijo que una vez se le quedó su auto sin nafta y él se fue a cusa porque iba a buscarlo al otro día. Después de trabajar fue a buscarlo a donde se le quedó y ya no estaba; cuando fue a la comisaría a radicar la denuncia dice que se encontró al “oficial” (en toda su declaración siempre lo trató de esta forma a Mura).

“Fue raro porque apenas entro me dijo “Hola diego” y le dije “Hola oficial”. Dije “ De dónde me conoce” y le dije “Mira sabes que acabo de ver que había dejado el auto en la ruta y venía a denunciarlo porque no había nada”. Y me dijo “¿Vos sos el del auto Clio?” Y le dije ““Si, porque”. Me dijo “Que bonito auto, cómo lo vas a dejar tirado te lo han traído por actitud sospechosa”, manifestó fuente judicial.

Jueces del juicio. Lo preside Federico Rodríguez y los vocales son Ana Lía Larrea y Gema Guerrero.

Mura siguió diciendo que después de charlar un poco, Mura supuestamente le hizo el “aguante” con el auto y lo autorizó a llevárselo (sin tener carnet y el seguro) y hasta dice que el oficial mandó a los policías a buscar nafta para él. Y después le expresó: “Me olvide de darte mi número, acordate que después me tienes que traer el seguro y el carnet. Te doy mi número para que estemos en contacto y me traigas la documentación que falta. Porque te paso a contar que te entregue el auto sin cómo se debe y me pueden sancionar”.

Espejo dijo que se dirigió a su casa y que le explicó la situación a su pareja y que esta le vio su celular y vio que Mura estaba agendado como “Ofelia”. Dijo que pelearon y que él se fue de esa casa y se dirigió a la de su mamá, dijo fuente investigativa.

Después de unos días, Espejo comentó a los presentes cómo sufrió el primer caso de violencia, el cual dijo que Mura lo drogó para luego esposarlo y tenerlo secuestrado por varios días.

Espejo dijo que un sábado le llegó un mensaje de mura que decía “¿estás?” y “le digo si, qué pasa” y el otro le respondió: “he estado viendo que has estado saliendo por los estados, pareces que estas bien, parace que te has olvidado de traerme los papeles".

Tras una larga declaración Espejo dijo que terminó yendo a la casa de Mura en el B° Sarmiento ese día y que fue con cervezas. Que las tomaron y que al otro día tipo 9 de la mañana el dijo de irse. Espejo siguió diciendo que Mura se le acercó y le dio un beso y que él atinó a hacerse hacia atrás. En palabras el ahora sospechado de homicidio dijo: “Hermano te pasaste de la raya, era tomar algo nada más”, y me dice ‘Uy perdón, discúlpame, discúlpame, perdón es que por ahí se me van los patos’. Y le dije ‘Se te van los patos mal, porque no soy ese tipo de personas que piensas que soy. Y me dice ‘Perdón, perdón, discúlpame. Ya fue, ya fue me decía y tome un trago” y desde ahí Espejo “no se acuerda más de nada”.

“No sé qué le habrá puesto a la bebida, no sé qué tenía esa bebida. Después me despierto, estaba en una cama esposado. Me dolía todo el cuerpo. Parecía que habíamos tenido sexo, no se. Me dolía todo mi cuerpo. En eso me levanto. Me miro y estaba esposado y no me podía levantar. Me daba vuelta la cabeza estaba mal. No sé qué tenía esa bebida, no sé pero era algo que no podía casi estar parado”.

“Le pregunte porqué me tenía así y él me dijo que yo le dije que me esposara porque me iba a ir. Me empezó a hacer la psicológica”.

Espejo expresó en su declaración que se extendió a lo largo de casi una hora que estuvo esposado a la cama más de una semana (cabe aclarar que la casa de Mura tiene somier y el sospechoso nunca declaró a qué artefacto estuvo esposado).

“Le digo sácame estas esposas me duelen las manos y me decía: ‘no, vos te vas a ir’ “.

“Empecé a agarrarle mucho miedo decía en mi “Cómo un policía podía hacerte tanto daño, tenerte esposado en un departamento, pegarte. No entendía que estaba pasando, pensaba que era una pesadilla, nunca pensé que me iba a pasar esto a mi”, expresó Diego Espejo. Personal de fiscalía N°4 presidida por el fiscal Francisco Micheltorena y la abogada querellante.

Este también dijo en su declaración que Mura siguió drogándolo en otras ocasiones haciéndole tomar algo “de una copa”.

Espejo dijo que no vio más a su familia y que esos ultrajes terminaron cuando le dijo “Soltame voy a hacer lo que vos quieras” y desde ese momento él comenzó una relación de pareja con el oficial de Policía ahora fallecido. Dijo cuando salieron a bailar y hasta que pasaron la Navidad juntos con la familia de Mura en Ullum.

Cuando la defensa terminó de hacer preguntas, Matías Espejo dijo que no iba a responder las preguntas de la querella y la fiscalía y su declaración terminó. Días después se dio a conocer la documental de esta causa y este viernes se realizó la etapa de alegatos de querella y fiscalía los cuales pidieron la condena a perpetua. La defensa tendrá la posibilidad de alegar el martes próximo y se espera que el miércoles se haga la lectura de sentencia.