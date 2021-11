Detienen al joven acusado de atropellar e intentar matar a su ex y sus tres amigos en San Martín

Este último sábado en el departamento San Martín se registró un violento hecho que recién este viernes se dio a conocer en la audiencia de formalización contra el imputado, el cual se lo identificó como Víctor José Aguilera (33). Este mismo fue señalado por fiscalía como ser el autor material del delito de atropellar e intentar matar a su ex pareja y a los tres amigos de ella. Aguilera ante la acusación se defendió y dijo que “Por una falla humana se equivocó en los cambios”. Este viernes el juez de garantías, Gabriel Meglioli le dictó la prisión preventiva que deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial.

Así quedó el auto con el parabrisas del lado del conductor destruido.

Según dio a conocer el fiscal del caso, José Tomás Plaza en compañía de los fiscales coordinadores Claudia Salica y Roberto Ginsberg, este grave caso pasó el sábado (13/11) en la madrugada en una finca ubicada cerca de la esquina de Colón y Godoy en San Martín. En este lugar, se supo que tanto el imputado y las cuatro presuntas víctimas estuvieron en un cumpleaños de un amigo en común.

Cerca de las 9:00 o 9:30 horas, según consta la denuncia, Aguilera fue hasta donde estaba su ex novia (en toda la noche no se habían hablado en ningún momento), la agarró del brazo y le preguntó (se llama Dayana Andrada) si se iba a ir con él. Dicen que la chica se fue con él y que entraron al auto -un Volkswagen Polo-. Cuando se estaban por ir, una amiga de Dayana -Bianca Cayet- le dice “no te vas con él”. Dicen que Aguilera le agarró el brazo izquierdo -impidiendo que se vaya- mientras que su amiga Bianca le agarraba el derecho para que saliera del auto. En ese momento llegó el novio de Bianca, Carlos Aragón, y preguntó qué pasaba. Segundos después se desarrolló una pelea entre Aragón y Aguilera, y Dayana aprovecha para salir del vehículo. Por siguiente, cuando se “calmaron los ánimos”. Dayana y sus tres amigos (faltó nombrar a la otra víctima Eliana Cabrera) empezaron a caminar de nuevo para donde estaban los invitados y dicen que Aguilera atropelló por la espalda a los cuatro dejando inconsciente a su ex pareja y heridos a los otros tres. Finalmente, todos los presentes trataron de impedir que este hombre escapara, pero haciendo maniobras peligrosas hacia adelante y atrás pudo salir con su auto y desaparecer.

En el fondo el juez Meglioli. Esposado Aguilera y de espaldas la doctora Filomena Noriega.

Dayana en su denuncia pudo decir que ella sintió un golpe de atrás a la altura de la cintura y después no supo más de ella; solo recordó que su amigo la estaba acostando en la cama, que vio una ambulancia y después un hospital.

Con ella y como consta en actas, tres testigos (amigos de Dayana) también denunciaron a Aguilera y expresaron lo mismo. Que este hombre los atropelló y que hacía maniobras para atrás y adelante llevándose por delante a todo lo que había a su alrededor con la intención de escapar.

Así quedaron las otras partes destruidas del auto.

Sobre las lesiones, el doctor del Hospital Rawson expresó que la más perjudicada fue su ex pareja Dayana Andrada (según ella se han peleado hace tres meses). Ella tendrá que ser sometida a una cirugía por fractura de pelvis, cadera y en el tobillo izquierdo -todavía están esperando la prótesis-. Además, todavía no se le hace un estudio de sus partes blandas reproductivas, las cuales podrían haber sido afectadas por el impacto. Para el doctor tiene una curación de unos 90 días. Con respecto a sus amigos, Bianca Cayet y Eliana Cabrera tiene un tiempo de recuperación de 7 días. Mientras que Carlos Aragón, un periodo de incapacidad de 10 días.

A la izquierda de la imagen los fiscales intervinientes Claudia Salica y José Plaza.

Aguilera estuvo prófugo 5 días. Este jueves se presentó con su abogada Filomena Noriega en la Central de Policía.

Por esta razón la fiscalía cree conveniente imputar a Víctor José Aguilera por homicidio en grado de tentativa triplemente agravado por el vínculo, alevosía y en contexto de violencia de género en prejuicio de su ex pareja, Dayana Andrada; y homicidio en grado de tentativa agravado por alevosía en prejuicio de Bianca Cayet, Eliana Cabrera y Carlos Aragón, todo conjugado en concurso ideal.

La fiscalía cree que por la expectativa de pena la mínima sería de 10 años por lo cual existe peligro de fuga. Además, este sujeto estuvo prófugo de la ley por varios días y si él queda en libertad podría incidir en las victimas y los testigos (son alrededor de 15 los que estuvieron en presencia del atropello); por estas razones pide que se le de prisión preventiva por 6 meses, mismo tiempo para la Investigación Penal Preparatoria (IPP).

El acusado Víctor José Aguilera, defendido por la doctora María Filomena Noriega, se defendió y declaró. Confirmó que hace tres meses se pelearon, pero que de igual forma se han estado viendo y comentó que la última semana hicieron muchas cosas juntos. El día del ataque dijo que ese día cada uno iba por su lado y quedaron en “irse juntos” al término.

Aguilera dice que la abrazó y le dijo “nos vamos”. Ella le respondió “Sí. Vamos”. Dice que ella (por Dayana) se subió sola al auto y cuando estaban por salir la amiga de su ex, Bianca lo empezó a insultar “negro de m… me dijo”, que le preguntó a Dayana con quién se iba a ir y ella le dijo: “Me voy con vos”. A lo que la amiga le respondió “No se va a ir con vos” y la tironeó del brazo. Aguilera siguió diciendo: “La solte, el muchacho me pegó una piña (por el novio de Bianca) y nos agarramos a las piñas”. Aguilera dando su declaración.

Sobre el atropello dijo: “Me estaba por ir, pero por el alcohol yo quise hacer para atrás y salió para adelante. No quise hacerle daño a alguien. Esperé que saliera (el auto) para atrás”. Después de atropellar a las cuatro personas, dijo: “Me quise bajar y me empezaron a pagar por todos lados piñas. Intente salir, me quería ir del lugar. Me intente ir por eso porque si no me hubiese ido me matan”. Concluyó diciendo que se enteró que atropelló a su ex cuando su familia le contó horas después. “Fue un error humano”

Noriega cuando le tocó explayarse dice que su defendido actuó en emoción violenta, que tenía falta de noción por el maltrato que estaba recibiendo y que no pudo irse por la emoción que estaba viviendo. Se opuso a los delitos y pidió la libertad para su defendido.

El magistrado Meglioli finalmente resolvió dictarle la prisión preventiva por 3 meses que deberá cumplir en el Penal de Chimbas porque sería un riego procesal si se queda en libertad. Además, quedó claro que no se puso en ese momento a disposición de la justicia si no que estuvo evadido por varios días. Y dio a la fiscalía un plazo de 6 meses de IPP.