Capturas, amenazas y perfil en redes: aseguran que la homicida de Pocito anticipó el desenlace fatal

A cuatro días del crimen de Gonzalo Martínez y luego de que la Justicia imputara de homicidio doblemente agravado a Gabriela Macarena Núñez, la familia del joven asesinado apuntó contra la acusada una vez más y aseguró que la mujer ya había atacado al padre de sus hijos.

La hermana del joven que murió tras recibir un ladrillazo, Romina Martínez, contó que en diciembre del año pasado la homicida de Pocito había agredido al fallecido con una tenaza provocándole un profundo corte en la cabeza. "Siete puntos le tuvieron que hacer para suturar la herida. Ahí nosotros le advertimos que se alejara de ella y así terminó, nos destruyó la vida a todos", expresó.

Según manifestaron los familiares de la víctima, Núñez -que mantenía un vínculo tóxico con la víctima- se manejaba con violencia e incluso ya había anticipado lo que finalmente sucedió. Es que en el perfil de sus redes sociales, ni bien terminó la relación con González, cambió su estado civil a "viuda". Este curioso detalle despertó la indignación del entorno del muerto, dado el contexto.

"Tuvo tiempo de ponerse viuda y todo. Por eso nosotros creemos que el ataque fue premeditado. Estoy arrepentida de no haberla denunciado antes, de haber hecho algo. Hoy ya no puedo hacer nada para que mi hermano esté acá, pero pedimos ley pareja para todos, que ella pague por lo que hizo", argumentó.

Con capturas de chats de WhatsApp como prueba, la familia del asesinado buscar dar otra imagen de la detenida, quien frente al juez de Garantías Andrés Abelín rompió en llanto y aseguró ser víctima de violencia de género. "Ella era la violenta, no lo dejaba en paz a mi hermano. Incluso llegó a amenazar a la chica con la que él estaba saliendo", agregó.

En ese sentido, la familiar mostró parte de una conversación que supuestamente la asesina mantuvo con una joven a la que le prohibía acercarse a "su marido". Además, le avisaba que si no cumplía la dejaría paralítica. "Se han dicho muchas cosas de mi hermano, cosas aberrantes, pero no todo es cierto. Él no era ningún abusador ni golpeador. Sólo se preocupaba por el bienestar de sus hijos y ella lo manipulaba con eso", sostuvo.

Sobre el trágico episodio, aclaró que quien llamó a su hermano para que fuera hasta su casa fue ella. "Cuando él llegó, encontró a uno de sus hijos acostado en la misma cama que ella y su novio y esto le molestó", reconoció y siguió: "En la mesa de la casa había alcohol y droga, por eso él se quiso llevar a los niños".

La versión oficial sostiene que cuando llegó al domicilio del Lote Hogar 12, Martínez agredió a la nueva pareja de su ex, Marcelo Oscar Roca, de 21 años, a quien le clavó una botella rota en la pierna y lo envió al Hospital Rawson.

"Gonzalo no quería que sus hijos siguieran en ese ambiente. Desde que se separaron, vivía de fiesta, llenando la casa de gente y exponiendo a los niños. Es por ello que pedimos que los menores sean sometidos a Cámara Gesell, para que cuenten si alguna vez sufrieron algún tipo de abuso", indicó la hermana.

En la audiencia de formalización del caso, la acusada explicó que actuó en defensa propia ya que el fallecido la había amenazado con seguir golpeándola y con abusar a su hija y que por esa razón reaccionó con el ladrillazo. Sin embargo, la Fiscalía apuntó que actuó con alevosía, dado que agredió a su ex por la espalda, cuando se marchaba.

La familia de la víctima adelantó que luchará por la custodia de los tres hijos que la pareja tenía en común, quienes habrían estado viviendo en un ambiente "poco saludable" entre alcohol y drogas. "Los vecinos de ella pueden dar fe de lo que estoy diciendo. Hasta una vecina salió a decir ahora que una vez lo persiguió con un hacha", añadió.

Un juez de Familia está pendiente de la situación de los menores, al igual que la Dirección de Niñez. "Esperamos que evalúen la situación en la que vivían los niños, queremos la tenencia de ellos", cerró.