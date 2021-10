La Justicia condenó al joven automovilista del choque fatal en Circunvalación

Este sábado se llevó a cabo la audiencia de formalización por el siniestro que le costó la vida a Natalia Acosta, la docente de 46 años que murió tras ser atropellada por un auto en Avenida Circunvalación.

En la misma, se decidió que Arturo Gómez, el joven de 20 años que conducía el auto Ranault Logan que chocó a la moto en la que viajaba Natalia y su pareja, Nicolás Moyano (33), quedara en libertad. Es que el juez que lleva adelante la causa lo condenó, en un juicio abreviado, a tres años de prisión condicional y cinco años de inhabilitación para conducir.

Tras ello, una de las hijas de la víctima fatal hizo un duro posteo en sus redes sociales. "Hoy la justicia me dio a entender la igualdad de condiciones para los que hacemos las cosas bien y los que las hacen mal. Junto a mi familia pedimos una justicia justa". El posteo rápidamente se hizo viral.

Cabe recordar que este viernes, os pesquisas descubrieron que Gómez venía de reprobar la prueba del Emicar esa misma mañana. Además, de acuerdo a lo publicado por Diario de Cuyo, el fiscal Francisco Micheltorena, de la UFI Delitos Especiales, confirmó que el automovilista circulaba a una velocidad excesiva y además, no tenía licencia, seguro ni RTO.

Según fuentes policiales, la pareja viajaba a bordo de una Honda Twister 125 cc. Y el conductor del Renault Logan que los chocó no tenía carnet, lo que fue confirmado posteriormente por autoridades. Una testigo ocular señaló que el automovilista venía manejando sin control, haciendo cambio de luces y sobrepasando a otros vehículos, y que luego del choque, Gómez gritaba: "No tengo carnet, no tengo carnet".