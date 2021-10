Una mediática abogada asociada a un campeón mundial defiende al exprófugo de San Juan

El prófugo con doble identidad que se entregó este martes a la Justicia de San Juan, no se busca cualquier defensor. Pedro Saitta contrató en Mar del Plata a una mediática y conocida abogada que intervino en casos resonantes, entre ellos el del mismísimo campeón mundial de boxeo Carlos Monzón, para que lo defienda en la causa que pesa en su contra por homicidio en esa ciudad.

Pedro Ezequiel Iván Saitta, quien en San Juan se hacía llamar Leonardo Marcelo Sampieri, era buscado desde el 10 de julio último después de fugar de su casa en Concepción. Allí estaba cumpliendo detención domiciliaria en el marco de una causa por amenazas, además tenía una condena condicional de 2 años y 2 meses por tenencia de arma. Escapó a raíz de que la Policía descubrió que tenía una identidad falsa y que no era Sampieri, sino Pedro Saitta, el joven con pedido de captura en Mar del Plata por el asesinato de Mariano Torres, el 26 de febrero de 2013.

Con Monzón. Patrica Perelló durante el juicio, al lado de Monzón.

Por las causas penales que posee en San Juan lo defiende el abogado Fernando Bonomo, quien este martes lo acompañó personalmente en su entrega ante el fiscal Juan Manuel Gálvez de la UFI CAVIG. Pero en Mar del Plata, su abogada es Patricia Perelló. Una letrada de alto vuelo y conocida por su trabajo de defensora en casos polémicos como conmocionantes. Entre las causas en las que intervino, las más mediática fue la del campeón mundial de boxeo de la categoría mediano Carlos Monzón.

Perelló integró el equipo de tres abogados que defendió al famoso Carlos Monzón en el juicio por el asesinato de su mujer Alicia Muñiz, ocurrido la madrugada del 14 de febrero de 1988 en Mar del Plata. Pese a que los abogados sostuvieron que no fue un homicidio o no tuvo la intención de matarla, el 3 de julio de 1989 lo condenaron a 11 años de prisión por el crimen de Muñiz. Dieron por probado que la golpeó, la estranguló y la tiró del balcón de la casa que compartían.

La abogada. Esta es Patrricia Perelló, la reconocida letrada que defiende a Saitta.

Fue defensora de la maestra de música Analía Schwartz, acusada de abusar y corromper a 24 niños en el jardín de infantes “Mamitas” del Instituto Fleming y en el Colegio Gianelli, entre 2012 y 2013. La docente fue absuelta en 2017, aunque la causa sigue abierta. Actuó de defensora de los tres policiales condenados por el secuestro, violación y asesinato de la adolescente Natalia Melmann en la ciudad de Miramar, en febrero de 2001.

Así también pudo demostrar la inocencia de la salvadoreña Karina Herrera Clímaco, condenada en 2002 en el país caribeño a 30 años de cárcel por la muerte de su hija recién nacida. Perelló y tres médicos argentinos viajaron a El Salvador y trabajaron con organizaciones feministas para conseguir la libertad de la joven tras 7 años de detención.

“Defiendo casos en los que me convenzo en que una persona merece mi defensa. No tomo aquellos en los que siento incómodo. Por ejemplo, sí defiendo a los docentes y me siento embanderada de ellos porque muchas veces sufren constantes ataques de manera injusta”, expresó Perelló en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN. Además, aclaró que preside un estudio conformado por mujeres abogadas.

En el caso de Saitta, afirmó que no conoce personalmente al ahora detenido y que tomó su defensa por pedido de su esposa. “Me preguntó cuál era su situación judicial en Mar del Plata y yo les hice conocer los riesgos de presentarse y de seguir prófugo. Saitta decidió por su cuenta qué era más beneficioso para él y hoy se presentó allá en San Juan”, explicó.

Perelló aseguró que la idea es que se presente en la ciudad balnearia para responder por el crimen de Torres. Contó que hizo las gestiones para pedir garantías de su entrega y reconoció que Saitta le aseguró que temía por su vida en San Juan. “Él se va a poner a derecho y veremos cómo avanzamos en la causa. Sé que Saitta formó una familia y verdaderamente no quiere que su mujer y sus hijos padezcan todo lo que él vivió en estos últimos años. Estaba cansado de tener esa vida y desea resolver su situación con la Justicia para empezar de cero. No le aconsejé. Fui franca con su situación y le expliqué qué significaba que estuviese prófugo o que se entregara. Jamás endulzo a mis clientes, voy con la verdad”, dijo la reconocida abogada.